Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мозг и болевые сигналы
Мозг и болевые сигналы
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:15

Разгадана тайна моторного обучения: мозг перестраивает себя ради одного движения

Исследователи Стэнфорда выяснили, как мозг оптимизирует движения при тренировках

Когда человек осваивает новое движение — будь то танец, игра на инструменте или езда на велосипеде, — мозг не просто запоминает шаги. Он перестраивает собственные нейронные цепи, превращая случайные вспышки активности в точные и отлаженные схемы. Именно так практика делает движения уверенными и автоматическими. К этому выводу пришли исследователи Стэнфордского университета, чья работа опубликована в журнале Cell Reports (2025).

Как нейроны учатся действовать согласованно

Учёные под руководством Цзюнь Дина решили выяснить, как именно мозг формирует и совершенствует нейронные связи при обучении двигательным навыкам. Для этого они наблюдали за мышами, которых обучали бегу в колесе. Одновременно фиксировалась активность нейронов в полосатом теле — области мозга, отвечающей за контроль движений и координацию.

Сначала исследователи видели настоящий хаос: множество нейронов активировалось бессистемно, без связи с конкретными фазами движения. Но спустя несколько дней тренировок картина изменилась. Количество задействованных нейронов сократилось, зато их сигналы стали точными. Образовались кластеры, активирующиеся строго в момент начала или завершения движения.

"Обучение заключается не в добавлении большего количества нейронов, а скорее в совершенствовании тех из них, которые лучше всего выполняют функцию", — отметил журнал Muy Interesante.

Этот процесс не связан с рождением новых клеток. Напротив, мозг оптимизирует уже имеющиеся ресурсы, "выбирая" нейроны, которые действуют наиболее эффективно, и объединяя их в устойчивые цепи.

Прямой и непрямой путь: как мозг организует движение

Исследование сосредоточилось на двух типах нейронов полосатого тела — dSPN и iSPN. Первые связаны с инициацией действий, вторые — с их торможением и координацией.

В начале эксперимента dSPN активировались разбросанно, но со временем стали работать в унисон, формируя точные цепи запуска и завершения движений. iSPN, напротив, брали на себя роль фильтра, подавляя ненужные сигналы и помогая улучшить согласованность движений.

Так формируется баланс между возбуждением и торможением — принцип, на котором строится моторный контроль. Благодаря этому человек может, например, резко остановиться, не теряя равновесия, или точно ударить по клавише фортепиано, не задумываясь о каждом пальце.

Нейронная оптимизация: меньше клеток — больше эффективности

Одним из ключевых открытий стало наблюдение: по мере обучения мышей количество активных нейронов сокращалось, но точность передаваемой информации не страдала.

Учёные создали математические модели, способные предсказывать скорость движения животных по активности нейронов. И даже когда активных клеток стало меньше, точность прогнозов оставалась прежней. Это говорит о том, что мозг способен передавать тот же объём информации, используя меньше ресурсов.

"Нейронная пластичность — это ключ, позволяющий нам преобразовывать неудачные попытки в точные движения", — отметили авторы в Muy Interesante.

По сути, мозг действует как опытный тренер: убирает лишнее, усиливает нужное и делает процесс более экономичным.

Сравнение: мозг и искусственный интеллект

Параметр Мозг человека Искусственная нейросеть
Энергозатраты Минимальные при высокой точности Высокие при каждом обучении
Механизм обучения Отбор и укрепление связей Добавление и пересчёт весов
Ошибки Используются для совершенствования Минимизируются программно
Результат Автоматизация навыка Увеличение точности модели

Как знания о мозге помогут в медицине

Результаты исследования выходят далеко за рамки лаборатории. Они могут изменить подход к лечению двигательных расстройств, например болезни Паркинсона. Учёные предполагают, что проблема при этом заболевании заключается не только в нарушении активации моторных воспоминаний, но и в дестабилизации нейронных сетей, поддерживающих эти процессы.

Сегодняшние методы лечения, такие как терапия препаратами L-дофа, направлены на стимуляцию активности нейронов. Однако, по мнению экспертов, этого может быть недостаточно.

"Необходимо помочь мозгу реорганизовать и стабилизировать его двигательные контуры, сочетая медикаментозную терапию со специфическими физиотерапевтическими методами", — подчеркнул Muy Interesante.

Такой подход может усилить эффект лечения и ускорить восстановление двигательных функций.

Советы шаг за шагом: как тренировать мозг

  1. Повторение — основа успеха. Мозг запоминает не отдельные движения, а последовательности сигналов, поэтому тренировки должны быть регулярными.

  2. Маленькие шаги. Разделите сложный навык на фазы. Мозг быстрее сформирует устойчивые связи.

  3. Обратная связь. Зрительные или звуковые сигналы помогают укрепить нужные цепи.

  4. Сон и отдых. Во сне происходит консолидация памяти, включая моторную.

  5. Разнообразие. Меняйте условия тренировок — это повышает гибкость нейронных связей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Занятия без пауз и восстановления.
    Последствие: нейроны "устают", теряется точность.
    Альтернатива: короткие, но частые сессии с интервалами отдыха.

  • Ошибка: Отсутствие обратной связи.
    Последствие: мозг не понимает, какие цепи нужно укреплять.
    Альтернатива: используйте фитнес-трекеры, зеркала или видеофиксацию движений.

А что если обучение остановилось?

Если прогресс застопорился, это не значит, что мозг перестал учиться. Возможно, активные нейронные сети достигли максимума эффективности и требуется новый стимул. Измените подход, темп или цель тренировки — и мозг начнёт перестраиваться снова.

Плюсы и минусы

Плюсы понимания нейронной пластичности Минусы
Возможность персонализировать лечение Необходимы сложные технологии визуализации
Разработка умных методов реабилитации Высокая стоимость исследований
Улучшение обучения и памяти Риск переоценки лабораторных данных

FAQ

Как применять эти данные в реабилитации?
Нейропластичность можно использовать при восстановлении после инсульта или травм, включая целевые упражнения и стимуляцию нужных областей мозга.

Можно ли тренировать мозг без физических движений?
Да, мысленные тренировки активируют те же участки мозга, что и реальные движения, помогая укреплять связи.

Сколько времени нужно, чтобы навык стал автоматическим?
В среднем — от 3 до 6 недель регулярных повторений, в зависимости от сложности задачи.

Мифы и правда

  • Миф: Мозг формирует новые нейроны для каждого навыка.
    Правда: Он перераспределяет существующие и делает их работу более точной.

  • Миф: После 40 лет мозг теряет способность к обучению.
    Правда: Пластичность сохраняется всю жизнь, просто требуется больше времени.

  • Миф: Только физические тренировки улучшают координацию.
    Правда: Ментальные упражнения и визуализация тоже развивают моторные схемы.

Три интересных факта

  • Во время обучения мозг расходует больше глюкозы, чем при решении математических задач.
  • У профессиональных музыкантов полосатое тело увеличено — это следствие постоянных тренировок.
  • Каждый новый навык укрепляет старые связи, улучшая память и внимание.

Исторический контекст

Первое упоминание о клонировании ДНК египетской мумии принадлежит Сванте Паабо в 1985 году. С тех пор технологии анализа мозга шагнули далеко вперёд — и теперь учёные могут наблюдать, как обучение буквально перестраивает нейронные сети в реальном времени.

Работа Цзюнь Дина и его команды доказала: моторное обучение — это динамический процесс, в котором мозг непрерывно оптимизирует себя. Понимание этой закономерности может изменить подход к лечению неврологических заболеваний и дать миллионам людей шанс вернуть контроль над движениями.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Океанограф Даниэль Лауретта: на глубине 3,5 км обнаружены редкие морские организмы сегодня в 2:11
Под водой кипит жизнь: учёные заглянули в бездну и не поверили глазам

Подводный каньон у берегов Аргентины скрывает сотни редких существ. Учёные впервые показали миру кадры, от которых замирает дыхание.

Читать полностью » Бактерии Bacillus subtilis пережили космический полёт на ракете ResearchSat вчера в 20:42
Полёт в космос — детский лепет: бактерии доказали свою космическую мощь

Австралийские учёные доказали: бактерии могут пережить запуск ракеты и невесомость. Это открытие приближает миссии на Марс и раскрывает тайну устойчивости жизни.

Читать полностью » В Ираке обнаружены 15 древних статуй ламассу в царском дворце Ниневии вчера в 20:08
2700 лет под землёй: как полулюди-полубыки рассказали о тайнах древней цивилизации

В Ниневии нашли пятнадцать ламассу и древние рельефы из дворца царей Ассирии. Открытие меняет понимание искусства и архитектуры Месопотамии.

Читать полностью » Повышенный альбумин в моче сигнализирует о риске развития деменции вчера в 19:05
Деменция приходит через почки? Исследование показало, как простой тест предупреждает болезнь

Учёные доказали: уровень альбумина в моче может предсказать развитие деменции. Простой тест способен выявить болезнь задолго до первых симптомов.

Читать полностью » В комете 3I/ATLAS обнаружено переменное соотношение никеля и железа вчера в 19:02
Никель и железо играют в прятки с Солнцем: комета раскрывает свои секреты

Комета 3I/ATLAS показала резкие изменения в содержании никеля и железа — факт, который может изменить наши представления о химии межзвёздных тел.

Читать полностью » Шансы найти разумную жизнь у звёзд типа Солнца в 1600 раз выше вчера в 18:56
Жизнь на красных карликах — миф? Учёные подсчитали шансы и пришли к неожиданным выводам

Новое исследование ставит под сомнение принцип Коперника. Учёный утверждает, что человечество может быть исключением, а не правилом космоса.

Читать полностью » Обнаружен белок, отвечающий за быстрое восстановление восприятия сладкого вчера в 18:29
Почему после болезни мы сначала чувствуем сладкое: открытие, меняющее медицину

Учёные из Кореи выяснили, почему сладкий вкус возвращается первым после болезни: особый белок помогает рецепторам восстанавливаться быстрее других.

Читать полностью » В Мексике обнаружены доказательства существования древней письменности Теотиуакана вчера в 17:49
От фресок к языку: как исследователи раскрывают секреты исчезнувшего народа

Учёные нашли способ расшифровать загадочные символы Теотиуакана. Возможно, именно они откроют путь к пониманию, кем были его создатели.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
NASA включило спатифиллум и английский плющ в список растений, очищающих воздух от токсинов
Культура и шоу-бизнес
В Петербурге планируют создать сквер имени Алексея Балабанова на Васильевском острове
Еда
Мясо с овощами в томатном соусе сохраняет сочность при медленном тушении
Технологии
7 октября в России произошёл сбой Steam и других игровых сервисов из-за DDoS-атаки
Еда
Запеченная красная рыба сохраняет омега-3 и витамин D
Еда
Повар: в России растёт интерес к средиземноморским картофельным салатам
Авто и мото
Fit Service: спрос на шины и диски осенью увеличился почти на 70%
Питомцы
Эксперты: карамельные собаки стали новым трендом в разных странах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet