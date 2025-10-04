Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
девушка выполняет жим лёжа
девушка выполняет жим лёжа
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:10

Тренировки превращаются в привычку: секрет, который работает даже на самых ленивых

Спортивный менеджер Сергей Варламов: тренер помогает удерживать мотивацию к тренировкам

Даже у самых увлечённых спортсменов бывают периоды, когда желание тренироваться уходит. Кто-то объясняет это усталостью, кто-то погодой или нехваткой времени. Но привычка формируется постепенно, и удержать её помогают простые шаги.

Я тренируюсь трижды в неделю и пропускаю занятия только при серьёзной болезни. Даже когда сломала мизинец, продолжала ходить в зал: подтягивалась с лямкой и делала бёрпи на одной руке. Всё потому, что спорт даёт удовольствие.

Важно понимать: не каждому подходит один и тот же вид активности. Кроссфит вдохновил меня, но кому-то он покажется слишком жёстким. Чтобы найти своё направление, стоит попробовать несколько вариантов.

Советы шаг за шагом

  1. Ищите разные форматы. Танцы, бег, йога, плавание, велосипед, боевые искусства или тренажёрный зал — у каждого варианта есть плюсы. Если первое занятие не понравилось, пробуйте другое.

  2. Тренируйтесь с компанией. С друзьями занятия веселее, а обязательства перед ними помогают не пропускать тренировки. Если друзей нет, можно найти наставника.

  3. Выберите тренера. Профессионал следит за техникой и мотивирует.

"Даже если тренер не будет орать на вас, как капрал из фильмов, вы всё равно будете чувствовать некоторые обязательства", — сказал руководитель отдела дистрибуции Сергей Варламов.

  1. Составьте программу. Хаотичные подходы к снарядам или бег до изнеможения быстро выбивают из колеи. Чёткий план упрощает адаптацию.

  2. Определите цель. Конкретные задачи — "сбросить 5 кг" или "сделать 10 подтягиваний" — работают лучше, чем абстрактные.

  3. Подберите одежду и экипировку. Спортивная форма обеспечивает комфорт и помогает настроиться. Хорошие кроссовки, удобный топ или очки для плавания делают процесс приятнее.

  4. Ждите первых изменений. Результаты во внешности или самочувствии усиливают мотивацию.

"Посмотреть в зеркало и сказать себе: "Ух, здоровый!" — тоже приятно", — отметил креатор Сергей Суягин.

  1. Выберите время. Учитывайте свои биоритмы: кто-то эффективен утром, кто-то вечером.

  2. Создайте ритуал сборов. Музыка, собранная сумка и бутылка с водой помогают закрепить привычку.

  3. Начинайте с малого. Пообещайте себе 10 минут тренировки. Обычно этого достаточно, чтобы втянуться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пропуск разминки

  • Последствие: травмы, спазмы, быстрый упадок сил

  • Альтернатива: лёгкие кардио-упражнения, суставная гимнастика, резинки

  • Ошибка: неподходящая обувь

  • Последствие: боль в стопах, нагрузка на колени и спину

  • Альтернатива: кроссовки для бега или кроссфита в зависимости от цели

  • Ошибка: игнорировать восстановление

  • Последствие: усталость, перетренированность

  • Альтернатива: сон 7-8 часов, массажный ролик, витамины с магнием

А что если…

Что, если абонемент в зал слишком дорогой? Дома можно тренироваться с гантелями или резинками. Бесплатные программы есть на YouTube. Нет времени на часовые занятия? Разбейте их на три по 15 минут — это лучше, чем полное отсутствие активности.

FAQ

Как выбрать тренера?
Смотрите на образование, стаж и опыт. Главное — чтобы вам было комфортно с человеком.

Сколько стоит спортивная одежда?
Базовый комплект (кроссовки, топ, футболка, лосины) обойдётся в 5-7 тысяч рублей. Специализированная форма дороже.

Что эффективнее для похудения: бег или силовые?
Бег сжигает калории во время тренировки, а силовые повышают метаболизм и формируют мышцы. Лучше сочетать оба направления.

Мифы и правда

  • Миф: дорогая форма гарантирует результат

  • Правда: результат зависит от регулярности занятий

  • Миф: тренироваться можно только в зале

  • Правда: эффективные тренировки возможны дома и на улице

  • Миф: спорт всегда через боль

  • Правда: адекватная нагрузка должна приносить удовольствие

Сон и психология

Качество сна напрямую влияет на мотивацию. Недосып повышает уровень кортизола, снижает концентрацию и делает тренировки тяжелее. Регулярные занятия спортом, в свою очередь, помогают справляться с тревожностью и предотвращают обострения депрессии.

Три интересных факта

  • Спорт стимулирует выработку эндорфинов — природных обезболивающих

  • Через три месяца регулярных занятий заметно улучшаются память и внимание

  • Люди, которые тренируются вместе, на 40% чаще сохраняют привычку

Исторический контекст

  1. В 1970-х в СССР утренняя гимнастика стала обязательной частью школьной программы.

  2. В 1980-х в США бум аэробики привёл к массовому открытию фитнес-клубов.

  3. В 2000-х кроссфит превратился в отдельное спортивное движение с турнирами по всему миру.

Спорт становится привычкой не сразу, но если пройти первые шаги и закрепить процесс правильными действиями, тренировки превращаются в естественную часть жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренер Карбери: Овечкин сыграет в предсезонном матче сегодня в 14:22

Овечкин выходит из тени: главный тренер раскрыл дату его возвращения

Тренер "Вашингтона" назвал дату выхода Александра Овечкина на лёд — форвард сыграет в предсезонном матче против "Бостона".

Читать полностью » ФИФА не стала рассматривать вопрос об исключении Израиля из турниров сегодня в 13:18

Отстранение Израиля? Совет ФИФА сделал вид, что проблемы не существует

ФИФА не стала обсуждать предложение об исключении Израиля из турниров. Вероятность санкций против клубов и сборной остаётся минимальной.

Читать полностью » Максим Митрофанов: приглашение России на ЧМ-2026 было бы справедливым сегодня в 11:10

Россия на ЧМ-2026 без отбора? В РФС допустили сценарий с wild card

В РФС допустили вариант с wild card для сборной России на ЧМ-2026, но признали, что шансы на такой сценарий минимальны.

Читать полностью » В Самаре 75-летний Валерян Панфилов будет играть под номером 75 сегодня в 10:07

Сенсация в Самаре: легенда клуба выйдет на поле под номером 75

"Крылья Советов" удивили болельщиков, заявив в состав 75-летнего Валерьяна Панфилова и подписав с ним пожизненный контракт.

Читать полностью » Семь упражнений для ног дома: приседания, выпады и отведения бедра с эспандером сегодня в 9:10

Семь упражнений для ног, которые укрепляют тело, но могут испортить результат при одной ошибке

Семь эффективных упражнений, которые помогут укрепить ноги, сделать их стройнее и выносливее. Комплекс легко адаптировать под любой уровень подготовки.

Читать полностью » Интервальная круговая тренировка для ягодиц, бёдер и пресса без оборудования сегодня в 8:10

Интервальные тренировки: секрет, который превращает 8 минут в полноценный фитнес-час

Круговой комплекс для ягодиц, бёдер и пресса. Как правильно его выполнять и какие ошибки мешают прогрессу?

Читать полностью » Ягодичный мостик и поза кобры укрепляют мышцы спины и уменьшают дискомфорт — эксперты сегодня в 7:10

Боль в пояснице возвращается снова и снова: вот комплекс, который ломает этот круг

Простые упражнения помогут укрепить мышцы и снять напряжение, а регулярность занятий сделает спину более сильной и гибкой.

Читать полностью » Фитнес-тренеры: приседания с приставлением ног и переходы с коленей в присед укрепляют мышцы всего тела сегодня в 6:10

Тренировка, после которой организм продолжает сжигать калории сам

Интервальная тренировка всего за 20 минут сжигает больше калорий, чем длинное кардио. Разбираем комплекс упражнений и правила выполнения.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Самостоятельная стрижка спутанной шерсти питомца приводит к рискам
Авто и мото

Nissan Qashqai e-Power занял второе место по продажам гибридов в Испании
Еда

Салат с курицей, пекинской капустой и кукурузой сохраняет свежесть благодаря правильной нарезке
Красота и здоровье

Крыжовник улучшает упругость кожи и поддерживает организм благодаря антиоксидантам и клетчатке
Еда

Чёрный чай заваривают при 90–95 °C в течение 3–5 минут — таблица для всех сортов
Наука

Учёные из Стэнфорда и Бейлора подтвердили снижение аппетита после физических нагрузок
Туризм

Лучшие места для свиданий в Берлине: от арт-центра C/O Berlin до пекарни Sofi
Питомцы

Кошка способна приземлиться на лапы, но это не гарантирует отсутствие травм
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet