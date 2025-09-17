Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Салон самолёта
Салон самолёта
© commons.wikimedia.org by Chainwit. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 9:27

Как летать без тошноты: проверенные приёмы для пассажиров

Врачи объяснили, как снизить симптомы укачивания во время авиаперелётов

Укачивание в самолёте — частая проблема, особенно у людей с чувствительным вестибулярным аппаратом. Симптомы — тошнота, головокружение и слабость — способны испортить даже короткий перелёт. Но врачи уверяют: есть простые способы облегчить состояние и насладиться путешествием.

Правильный выбор места

Сильнее всего колебания ощущаются в хвосте самолёта. Поэтому людям, склонным к укачиванию, лучше выбирать места в центре — возле крыльев. Здесь меньше вибраций, и полёт воспринимается более плавно. Сиденья у окна также помогают: взгляд на горизонт стабилизирует внутреннее равновесие.

Питание перед полётом

Врачи советуют избегать тяжёлой, жирной и острой пищи перед рейсом. Лёгкий перекус за 1-2 часа до полёта — лучший вариант. Кофеин и алкоголь усиливают обезвоживание и ухудшают самочувствие. Полезно пить воду небольшими глотками во время полёта.

Медикаменты и средства

Для людей с выраженной склонностью к укачиванию существуют специальные препараты. Их подбирает врач — чаще всего это антигистаминные средства или таблетки от морской болезни. Дополнительно помогают браслеты от укачивания, которые воздействуют на биологически активные точки на запястьях.

Дыхание и внимание

Простая техника — глубокие медленные вдохи и выдохи — помогает справиться с тошнотой. Врачи советуют избегать чтения и работы с телефоном: концентрация на близких объектах усиливает дискомфорт. Гораздо полезнее смотреть вдаль или слушать спокойную музыку.

Дополнительные рекомендации

Чтобы облегчить состояние, можно держать под рукой мятные леденцы или имбирные конфеты: они снижают тошноту. Лёгкая прогулка по салону во время спокойного полёта также помогает улучшить кровообращение и снизить головокружение.

Укачивание в самолёте — не повод отказываться от путешествий. Правильный выбор места, внимательное отношение к питанию и простые приёмы помогают справиться с неприятными симптомами. Подготовка и советы врачей делают перелёт комфортным даже для тех, кто обычно тяжело переносит дорогу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Римская площадь Мадзини получила 130 новых деревьев и восстановленные фонтаны сегодня в 1:25

Фонтаны, коридоры и 130 деревьев: почему новая площадь Рима удивила туристов

Римская площадь с зелёным коридором и фонтанами ожила по историческому проекту 1927 года — и может соперничать с садами Парижа.

Читать полностью » Ханле в Индии признан одной из самых тёмных точек планеты для астрономии сегодня в 0:22

Когда ночь становится ярче дня: в Ханле небо раскрывает запретные тайны Вселенной

В Ханле звёзды словно висят над самой землёй. Как деревня на высоте 5290 метров превращается в центр астротуризма и сможет ли сохранить свою уникальную тьму?

Читать полностью » Турагентства не опасаются ухода клиентов из-за запуска WB Travel — обсуждение в ТурДоме вчера в 23:32

WB Travel зовёт скидками, а возвраты возвращают к менеджеру: где маркетплейс силён, а где бессилен

Почему турагенты спокойно реагируют на появление туров на Wildberries и чем маркетплейсы могут изменить рынок — разбираем детали и перспективы.

Читать полностью » Туристы из России часами не могут попасть на приём в испанский визовый центр вчера в 23:18

Слоты краснеют и исчезают: россияне жалуются на визовый портал, который играет с ними в прятки

Записаться на подачу документов в испанские визовые центры стало почти невозможно: сайт зависает, слоты «краснеют» и возвращаются, а туристы тратят часы без результата.

Читать полностью » Глава комитета Госдумы Тарбаев рассказал о культурных ошибках в продвижении туризма для Китая вчера в 22:27

Лозунг со смертельным подтекстом и миллионы туристов: как в Москве ищут ключ к китайскому рынку

На выставке «Отдых/Leisure» в Москве главной темой стало безвизовое сотрудничество с Китаем: интерес туристов растёт, но Россия пока не готова к приёму миллионов гостей.

Читать полностью » Промышленный туризм: 2 тыс. предприятий в 82 регионах принимают гостей — АСИ вчера в 22:25

Роботы работают, а вы смотрите: микроэлектроника и металлургия устраивают шоу без декораций

От доменных печей и ГЭС до чипов и ковровых станков: где в России пускают за кулисы производства, как выбрать экскурсию и какие маршруты записываются быстрее всего.

Читать полностью » Российские агрегаторы бронирования попросили господдержку для выхода за рубеж вчера в 21:17

Рынок живёт и развивается без Booking, но надолго ли: агрегаторы зовут государство в союзники

Российские агрегаторы бронирования хотят господдержки для выхода на зарубежные рынки, но эксперты уверены: реальная помощь возможна лишь через цифровую интеграцию, а не бюджетные субсидии.

Читать полностью » Ростов Великий за один день: кремль, озеро Неро и музеи вчера в 21:14

Ростов Великий выходит из кадра: кремль из "Ивана Васильевича" ведёт к фрескам, саду и озеру Неро

Следы из киноклассики, финифть, панорамы со звонницы и тихие аллеи Митрополичьего сада: как увидеть Ростов Великий за один день и не упустить главное.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

В 2025 году доходы от микросериалов в Китае превысят кассовые сборы кино
Садоводство

Садоводы: влагозарядный полив в сентябре помогает деревьям легче пережить зиму
Еда

Рыба с яблоками запекается в духовке с лимоном
Красота и здоровье

Доктор Мясников о кофе: нормализация давления и защита печени научно доказаны
Туризм

Эксперты объяснили, почему авиаперелёты считаются безопаснее поездок на автомобиле
Питомцы

По зубам и шерсти можно определить возраст кошки — советы ветеринаров
Садоводство

Как правильно сушить острый перец: способы и советы для заготовки
Технологии

Ford запустил глобальную платформу Ready Set Ford для обновления бренда
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet