Это легко и просто: как приготовить вкусные моти в микроволновке

Если вы любите пробовать новое и вам нравится азиатская кухня, то вы наверняка знаете о моти — нежном десерте на основе рисовой муки, который может иметь разные вкусы.

Вот несколько советов о том, как приготовить вкусные моти в домашних условиях.

Ингредиенты

Вам понадобится сладкая рисовая мука, вода и подсластитель, например сахар или мед. Вы также можете добавить ароматизаторы, такие как экстракт ванили или порошок матча.

Тесто

В миске, пригодной для микроволновой печи, смешайте сладкую рисовую муку и воду. Перемешивайте, пока смесь не станет однородной и без комочков. Добавьте подсластитель и любые ароматизаторы, которые вы хотите, и хорошо перемешайте.

Накройте миску полиэтиленовой пленкой, пригодной для использования в микроволновой печи, или тарелкой. Готовьте тесто в микроволновой печи на высокой мощности в течение нескольких коротких интервалов, обычно около 1 минуты за раз.

После каждого интервала вынимайте тесто и хорошо перемешивайте, чтобы обеспечить равномерное приготовление. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока тесто не станет густым и липким.

Придайте форму моти

Присыпьте чистую поверхность сладкой рисовой мукой. Осторожно переложите горячее тесто на поверхность. Руками или скалкой (также посыпанной мукой) раскатайте тесто и придайте форму моти. Нарежьте его небольшими кусочками или используйте формочки для печенья, чтобы создать желаемые формы.

После того как вы придадите форму моти, дайте ему немного остыть перед подачей на стол.

Вы можете есть его без наполнения или можно добавить сладкие начинки внутрь, такие как фрукты или мороженое.

Фото: commons.wikimedia.org/Lyzzy (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)