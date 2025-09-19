Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:03

Как кусок мыла спасает одежду от моли лучше покупных средств

Мыло в шкафу: простой метод сохранения шерстяных и меховых изделий

Защитить одежду от моли можно не только специальными средствами из магазина, но и с помощью простого народного метода — обычного куска мыла. Лучше всего работают бруски с резким ароматом и натуральным составом, например хозяйственное или дегтярное мыло. Их запах отпугивает насекомых и помогает сохранить вещи в целости.

Как правильно разместить

Чтобы мыло не пачкало ткань, его кладут в тканевый мешочек, оборачивают в марлю или салфетку. Мешочки можно раскладывать в карманы пальто и курток, а также в ящики и коробки с сезонной одеждой.

Сроки замены

Важно помнить, что эффективность снижается со временем: запас мыла стоит обновлять раз в 3-4 месяца. Лучше использовать новые бруски — так аромат будет сильнее.

Для каких вещей подходит

Метод безопасен, прост и особенно полезен для защиты шерстяных, меховых и кожаных изделий, а также деликатных тканей.

