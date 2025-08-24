Аллергия и пустые полки: чем на самом деле грозит моль в доме
Моль — это не просто назойливые бабочки. Эти насекомые способны испортить одежду, продукты и даже вызвать аллергические реакции. В доме могут поселиться два вида: платяная моль, поражающая шерсть, мех и натуральные ткани, и пищевая моль, которая приходит вместе с заражёнными крупами, мукой, орехами или сухофруктами.
"Тёплый и влажный дом с запущенной уборкой — идеальная среда для размножения моли", — отмечает директор производственного департамента сети химчисток "Диана" Елена Кулакова.
Как избавиться от моли: пошагово
- Проведите ревизию вещей и продуктов
-
- Одежду с повреждениями лучше выбросить или сдать в химчистку.
- Продукты с признаками заражения нужно без сожалений выбросить.
- Обработайте места хранения
-
- Уксус: разведите 3 ст. л. на литр воды и протрите полки и шкафы.
- Хозяйственное мыло: концентрированный раствор убирает личинки, а кусочки можно разложить между вещами.
- Парогенератор или пылесос: горячий пар уничтожает личинки в щелях.
- Используйте специальные средства
-
- Фумигаторы и аэрозоли: быстро уничтожают взрослых особей, но требуют осторожности.
- Феромонные ловушки: безопасный способ остановить размножение, действуют до полугода.
- Саше и пластины: отпугивают запахами лаванды, кедра, цитрусовых или специй.
Профилактика: как защититься от моли
- Регулярная уборка: пылесосьте шкафы, ковры, углы комнат.
- Хранение одежды: убирайте только чистые вещи, используйте герметичные чехлы и пакеты.
- Проветривание: выносите шерсть и мех на воздух или хотя бы проветривайте шкафы.
- Продукты: держите крупы и орехи в герметичных контейнерах.
Натуральные отпугиватели моли
- Герань — её запах насекомые не переносят.
- Лаванда — сушёные цветки или эфирное масло в саше.
- Кедр — древесина, масло или стружка для защиты одежды.
- Цитрусовая цедра — сухие корочки в ящиках и полках.
- Гвоздика, лавровый лист, чеснок — простые специи с сильным ароматом.
- Жасмин — наполняет шкаф приятным запахом и защищает вещи.
- Табак — ароматные смеси в саше или карманах верхней одежды.
Главное
- Моль уничтожают только системные меры: чистота, правильное хранение и профилактика.
- Даже простые средства — уксус, мыло, лаванда — работают эффективно, если использовать их регулярно.
- Важно не только вывести насекомых, но и предотвратить их повторное появление.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru