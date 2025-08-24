Аллергия и пустые полки: чем на самом деле грозит моль в доме

сегодня в 9:38

Плохое освещение: почему в ванной вы выглядите уставшими даже утром

Неправильный свет в ванной портит отражение, утомляет глаза и даже опасен. Разбираем пять частых ошибок и простые решения.

сегодня в 8:36

Зеркало с подсветкой: как свет в ванной меняет лицо и настроение утром

Неправильный свет в ванной делает лицо уставшим и создаёт риск. Делюсь опытом, как подсветка зеркала и влагозащита изменили мою ванную.

сегодня в 7:32

Тёплый против холодного: какой свет выбрать для кухни

Тёплый свет создаёт уют, холодный — делает кухню «рабочей». Разбираемся, какой вариант лучше для готовки и ужинов.

сегодня в 6:30

Необходимая подсветка на хуйне: что делает готовку комфортной и красивой

Одна люстра по центру делает кухню неудобной. Рассказываю, как слоёное освещение с подсветкой рабочей зоны изменило мой опыт готовки.

сегодня в 5:26

Как я перестал ворочаться по ночам, просто сменив лампы в спальне

Холодный свет и яркая люстра мешают мозгу «выключиться». Рассказываю, как тёплый свет и диммер изменили мой сон.

сегодня в 4:47

Растения, что очищают воздух и меняют энергетику квартиры

Какие комнатные цветы помогают привлечь удачу и процветание? Подбираем зелёных талисманов, которые украсят интерьер и принесут гармонию в дом.

сегодня в 3:43

Шторы решают больше, чем мебель: секрет гармоничного интерьера

Римские, блэкаут или портьеры? Рассказываем, как выбрать шторы, которые не только украсят окна, но и помогут изменить атмосферу всего дома.

сегодня в 2:40

Как выбрать подушку, которая действительно улучшит сон и отдых

От подушек-обнимашек до массажных моделей — разбираем самые разные виды подушек, которые делают сон, отдых и работу комфортнее.

