Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Одежная моль, Tinea pellionella
Одежная моль, Tinea pellionella
© commons.wikimedia. org by Patrick Clement is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:03

Аллергия и пустые полки: чем на самом деле грозит моль в доме

Пошаговый план борьбы с молью и профилактика её появления — рекомендации экспертов

Моль — это не просто назойливые бабочки. Эти насекомые способны испортить одежду, продукты и даже вызвать аллергические реакции. В доме могут поселиться два вида: платяная моль, поражающая шерсть, мех и натуральные ткани, и пищевая моль, которая приходит вместе с заражёнными крупами, мукой, орехами или сухофруктами.

"Тёплый и влажный дом с запущенной уборкой — идеальная среда для размножения моли", — отмечает директор производственного департамента сети химчисток "Диана" Елена Кулакова.

Как избавиться от моли: пошагово

  • Проведите ревизию вещей и продуктов
    1. Одежду с повреждениями лучше выбросить или сдать в химчистку.
    2. Продукты с признаками заражения нужно без сожалений выбросить.
  • Обработайте места хранения
    1. Уксус: разведите 3 ст. л. на литр воды и протрите полки и шкафы.
    2. Хозяйственное мыло: концентрированный раствор убирает личинки, а кусочки можно разложить между вещами.
    3. Парогенератор или пылесос: горячий пар уничтожает личинки в щелях.
  • Используйте специальные средства
    1. Фумигаторы и аэрозоли: быстро уничтожают взрослых особей, но требуют осторожности.
    2. Феромонные ловушки: безопасный способ остановить размножение, действуют до полугода.
    3. Саше и пластины: отпугивают запахами лаванды, кедра, цитрусовых или специй.

Профилактика: как защититься от моли

  • Регулярная уборка: пылесосьте шкафы, ковры, углы комнат.
  • Хранение одежды: убирайте только чистые вещи, используйте герметичные чехлы и пакеты.
  • Проветривание: выносите шерсть и мех на воздух или хотя бы проветривайте шкафы.
  • Продукты: держите крупы и орехи в герметичных контейнерах.

Натуральные отпугиватели моли

  • Герань — её запах насекомые не переносят.
  • Лаванда — сушёные цветки или эфирное масло в саше.
  • Кедр — древесина, масло или стружка для защиты одежды.
  • Цитрусовая цедра — сухие корочки в ящиках и полках.
  • Гвоздика, лавровый лист, чеснок — простые специи с сильным ароматом.
  • Жасмин — наполняет шкаф приятным запахом и защищает вещи.
  • Табак — ароматные смеси в саше или карманах верхней одежды.

Главное

  1. Моль уничтожают только системные меры: чистота, правильное хранение и профилактика.
  2. Даже простые средства — уксус, мыло, лаванда — работают эффективно, если использовать их регулярно.
  3. Важно не только вывести насекомых, но и предотвратить их повторное появление.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Что мешает комфортной ванной: освещение с ошибками сегодня в 9:38

Плохое освещение: почему в ванной вы выглядите уставшими даже утром

Неправильный свет в ванной портит отражение, утомляет глаза и даже опасен. Разбираем пять частых ошибок и простые решения.

Читать полностью » Как правильно организовать освещение в ванной комнате сегодня в 8:36

Зеркало с подсветкой: как свет в ванной меняет лицо и настроение утром

Неправильный свет в ванной делает лицо уставшим и создаёт риск. Делюсь опытом, как подсветка зеркала и влагозащита изменили мою ванную.

Читать полностью » Цветовая температура на кухне: тёплый или холодный свет сегодня в 7:32

Тёплый против холодного: какой свет выбрать для кухни

Тёплый свет создаёт уют, холодный — делает кухню «рабочей». Разбираемся, какой вариант лучше для готовки и ужинов.

Читать полностью » Как правильно организовать освещение на кухне: личный опыт сегодня в 6:30

Необходимая подсветка на хуйне: что делает готовку комфортной и красивой

Одна люстра по центру делает кухню неудобной. Рассказываю, как слоёное освещение с подсветкой рабочей зоны изменило мой опыт готовки.

Читать полностью » Освещение спальни: правильные решения для здоровья сна сегодня в 5:26

Как я перестал ворочаться по ночам, просто сменив лампы в спальне

Холодный свет и яркая люстра мешают мозгу «выключиться». Рассказываю, как тёплый свет и диммер изменили мой сон.

Читать полностью » Пахира, алоэ и спатифиллум: растения для уюта и благополучия сегодня в 4:47

Растения, что очищают воздух и меняют энергетику квартиры

Какие комнатные цветы помогают привлечь удачу и процветание? Подбираем зелёных талисманов, которые украсят интерьер и принесут гармонию в дом.

Читать полностью » Римские шторы, блэкаут и портьеры: особенности и советы по выбору сегодня в 3:43

Шторы решают больше, чем мебель: секрет гармоничного интерьера

Римские, блэкаут или портьеры? Рассказываем, как выбрать шторы, которые не только украсят окна, но и помогут изменить атмосферу всего дома.

Читать полностью » Виды подушек для сна, отдыха и путешествий: полный обзор популярных моделей сегодня в 2:40

Как выбрать подушку, которая действительно улучшит сон и отдых

От подушек-обнимашек до массажных моделей — разбираем самые разные виды подушек, которые делают сон, отдых и работу комфортнее.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Автоэксперт Ладушкин предупредил о бесполезных курсах экстремального вождения
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Филлип Хиггинс назвал причины снижения подвижности плеч и спины
Еда

Квашеную капусту тушат отдельно и соединяют со свежей для сочности и вкуса
Садоводство

Калужская область удивила дачников простым способом превратить склон в декоративный элемент
Наука и технологии

Психологи установили связь между избирательностью и сексуальной активностью у одиноких людей
Красота и здоровье

Учёные назвали робало одной из самых полезных рыб Средиземноморья
Красота и здоровье

Гарвардские эксперты рассказали, чем опасно чрезмерное отшелушивание кожи
Спорт и фитнес

Учёные Оклахомского государственного университета назвали основные причины травм позвоночника
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru