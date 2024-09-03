Губернатор Амурской области анонсировал строительство железнодорожного моста с Китаем

Губернатор Амурской области, граничащей с Китаем, Василий Орлов на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) анонсировал строительство международного железнодорожного моста, который будет проходить из России в Китай.
"Мы уже два года про этот проект говорим. Проект двигается. У нас есть решение межгосударственной российско-китайской подкомиссии по транспорту о целесообразности строительства этого моста. Вплотную подошли к подписанию межправсоглашения", — рассказал Орлов в интервью для РБК.
По словам главы региона, сооружение будет выстроено за счет частных инвестиций, в частности с участием компании "Бамтоннельстрой-Мост", которая уже создала мосты через реки Амур и Зею. Известно, что партнером компании является Газпромбанк.
"У нас готов план створа моста, подготовлено финансовая модель. Определены все технические решения, рассчитана экономическая целесообразность", — добавил Орлов.
Орлов уточнил, что с помощью этого моста можно будет транспортировать 20 млн тонн грузов, на первом этапе — 5 млн тонн. "Основная часть этих грузов — это уголь из южной Якутии и различные концентраты. В будущем там также планируется возведение метанолового завода, который будет производить от 1 до 2 млн тонн метанола", — сообщил он.
Губернатор пояснил, что старт строительства моста будет зависеть от скорости подписания межправительственного соглашения. Проект рассчитывают завершить за два-три года и он обсуждается с Министерством транспорта.
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