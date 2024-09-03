Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.09.2024 : 90,0013
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.09.2024 : 99,2613
В России анонсировали строительство железнодорожного моста с Китаем
  1. Главная
  2. Страна

Губернатор Амурской области анонсировал строительство железнодорожного моста с Китаем

В России анонсировали строительство железнодорожного моста с Китаем

Губернатор Амурской области, граничащей с Китаем, Василий Орлов на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) анонсировал строительство международного железнодорожного моста, который будет проходить из России в Китай.

"Мы уже два года про этот проект говорим. Проект двигается. У нас есть решение межгосударственной российско-китайской подкомиссии по транспорту о целесообразности строительства этого моста. Вплотную подошли к подписанию межправсоглашения", — рассказал Орлов в интервью для РБК.

По словам главы региона, сооружение будет выстроено за счет частных инвестиций, в частности с участием компании "Бамтоннельстрой-Мост", которая уже создала мосты через реки Амур и Зею. Известно, что партнером компании является Газпромбанк.

"У нас готов план створа моста, подготовлено финансовая модель. Определены все технические решения, рассчитана экономическая целесообразность", — добавил Орлов.

Орлов уточнил, что с помощью этого моста можно будет транспортировать 20 млн тонн грузов, на первом этапе — 5 млн тонн. "Основная часть этих грузов — это уголь из южной Якутии и различные концентраты. В будущем там также планируется возведение метанолового завода, который будет производить от 1 до 2 млн тонн метанола", — сообщил он.

Губернатор пояснил, что старт строительства моста будет зависеть от скорости подписания межправительственного соглашения. Проект рассчитывают завершить за два-три года и он обсуждается с Министерством транспорта.

Фото: Freepik.com

Мир

Захарова: Тайвань не имеет право рассуждать от имени КНР о российских территориях

Захарова: Тайвань не имеет право рассуждать от имени КНР о российских территориях

У главы администрации Тайваня Лай Циндэ нет права рассуждать от имени Китая касательно принадлежности российских территорий. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментарий которой публикует внешнеполитическое ведомство на своем сайте.

Читать полностью
Турция признательна России за содействие в диалоге с Сирией

Турция признательна России за содействие в диалоге с Сирией

Турецкий МИД выразил признательность России за содействие в налаживании контактов между Анкарой и сирийским правительством. В заявлении, направленном РИА Новости, подчеркивается готовность Турции продолжать работу по нормализации отношений с Дамаском.

Читать полностью

Общество

Заболеваемость ковидом в России выросла на 20% за неделю

Заболеваемость ковидом в России выросла на 20% за неделю

За прошедшую неделю в России уровень заболеваемости ковидом вырос на 20%, а число госпитализаций поднялось на 52,3%. Об этом журналистам сообщили в федеральном оперативном штабе по контролю за инфекцией.

Читать полностью
Baza: Лариса Долина попросила взять ее под госзащиту из-за постоянных угроз

Baza: Лариса Долина попросила взять ее под госзащиту из-за постоянных угроз

Российская певица Лориса Долина попросила взять ее под государственную защиту на фоне постоянных угроз ей и ее семье. Об этом сообщает Telegram-канал "База". Артистка уже отправила обращения на имя главы УВД по ЦАО.

Читать полностью

Новости