Названы четыре самых надёжных двигателя Lada: по каким критериям мих выбирали

Мотор "АвтоВАЗа" с 16 клапанами возглавил список самых надёжных двигателей отечественного производителя. Автоэксперт Валерий Антюфьев назвал четыре модели двигателей, которые отличаются впечатляющими характеристиками.

Первым в списке идёт 16-клапанный мотор с объёмом 1,6 литра и мощностью до 106 лошадиных сил. Чугунный блок устойчив к износу, а наличие гидрокомпенсаторов исключает повреждение мотора при обрыве ремня ГРМ. Автопроизводитель обещает, что двигатель будет исправно служить в течение 250 тысяч км.

Ещё одна надёжная модель — мотор H4M с объёмом 1,6 литра и мощностьб в 113 лошадиных сил. Блок изготовлен из прочного алюминия и отличается экономичностью.

Также в список вошёл 1,6-литровый мотор на 90 лошадиных сил. По словам Антюфьева, двигатель не требует регулярной проверки клапана и экономно потребляет моторное масло. Заявленный ресурс работы — 200 тысяч км.

Достойным признан и 1,8-литровый двигатель мощностью 145 лошадиных сил. Надёжность обеспечена качественной электронной настройкой, передовыми форсунками и доработанными распредвалами.

LADA ("Ла́да") — советская и российская марка автомобилей, производимых АО "АвтоВАЗ". Ранее использовалась только для автомобилей, поставлявшихся на экспорт, а для внутреннего рынка автомобили производились под маркой "Жигули"[к 1]. Следующее же семейство стало называться "Лада Спутник" и поставлялось на экспорт как LADA Samara, а в 1991 году стало называться так же и внутри страны.

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