Стало известно, как россияне оценивают свое здоровье и какие болезни считают наиболее опасными

Согласно опросу "АльфаСтрахование", половина россиян довольны состоянием своего здоровья, и 66% полностью уверены в нем. Тем не менее, 40% боятся серьезных заболеваний, а каждый третий имеет хронические болезни. Среди опрошенных 21% обеспокоены депрессией и тревожностью, а 20% — постоянной усталостью. Основные опасения россиян связаны с раком (23%), диабетом (16%) и ВИЧ (13%), сообщает Газета.Ру.
Большинство посещают врачей раз в полгода или год, при этом 52% пользуются ОМС, а 16% — обращаются к частным врачам. Расходы на поддержание здоровья у большинства не превышают 3 тыс. рублей в месяц, но 20% женщин тратят более 25 тыс. рублей в год.
Для 18% забота о здоровье связана с ведением здорового образа жизни, а 17% занимаются спортом. Молодые люди до 24 лет охотнее тратят значительные суммы на поддержку здоровья, в частности на витамины и БАДы.
Фото: commons.wikimedia.org/Biswarup Ganguly (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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