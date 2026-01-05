Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Grounds of the Grand Palace by Ian Gratton from Sutton-n-Craven, North Yorkshire, England is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:08

30 миллионов туристов и без паузы: Бангкок удержал звание самого посещаемого города мира

Бангкок лидирует среди самых посещаемых городов мира — аналитики Euromonitor

Бангкок вновь подтвердил статус главного туристического магнита планеты, сохранив лидерство среди самых посещаемых городов мира. Несмотря на экономические и геополитические вызовы, столица Таиланда остаётся точкой притяжения для миллионов путешественников и демонстрирует устойчивость туристической отрасли. Об этом сообщает издание "Турпром" со ссылкой на международное исследование.

Лидер мирового туризма в 2025 году

Согласно рейтингу Euromonitor International Top 100 City Destinations Index 2025, Бангкок в 2025 году готовится принять более 30 млн иностранных туристов. Это позволяет ему удерживать первое место в мировом списке самых посещаемых городов. Исследование охватывает 100 крупнейших туристических направлений и анализирует более 50 показателей, отражающих общее состояние и перспективы городского туризма.

В числе ключевых критериев оценки — эффективность туристической отрасли, развитие инфраструктуры, уровень безопасности, устойчивость, экономическая активность и политическая среда. Такой подход позволяет не только зафиксировать популярность направления, но и оценить его готовность к приёму больших туристических потоков.

Рост международных поездок и роль мегаполисов

Эксперты Euromonitor прогнозируют, что в 2025 году количество международных поездок в 100 крупнейших городов мира достигнет 702 млн. Это на 8% больше, чем в 2024 году, и почти половина всего мирового международного туризма. Такие данные подчёркивают возрастающую роль мегаполисов как ключевых центров глобальных путешествий.

Несмотря на укрепление национальной валюты Таиланда, вопросы безопасности и усиление конкуренции со стороны других азиатских направлений, Бангкок сумел сохранить лидирующие позиции.

"Бангкок сохранил лидирующие позиции, что свидетельствует о его непреходящей привлекательности как крупного международного туристического и делового центра", — говорится в отчёте Euromonitor, на который ссылается "Турпром".

Новые тренды: устойчивость и технологии

В исследовании также отмечается изменение структуры мирового туризма. Города постепенно отходят от массовых и бюджетных форм отдыха в сторону более дорогих и экологически ориентированных путешествий. Этот тренд связан с ростом интереса туристов к устойчивому развитию и ответственному потреблению.

Отдельное внимание уделяется внедрению цифровых решений и искусственного интеллекта. Современные технологии используются для оптимизации транспортных потоков, повышения качества сервиса и персонализации туристических предложений. По мнению аналитиков, именно технологичность становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности городов на мировом туристическом рынке.

Другие популярные направления

Помимо Бангкока, в первую пятёрку самых посещаемых городов мира вошли Гонконг, Лондон, Макао и Стамбул. Гонконг занял второе место с 23,2 млн туристов, за ним следуют европейские и азиатские мегаполисы, сохраняющие стабильный интерес со стороны путешественников. В десятку также вошёл Куала-Лумпур с показателем 17,3 млн прибытий.

Эксперты считают, что подобные рейтинги позволяют туристам более осознанно подходить к планированию поездок, учитывая не только популярность направления, но и уровень его инфраструктурной готовности и безопасности.

