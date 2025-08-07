Никто не ожидал: книги, написанные сто лет назад, рвут продажи

Кто сказал, что классика устарела? Первая половина 2025 года показала обратное: читатели не просто вспоминают великих писателей, а активно ищут их книги. Особенно часто в этом списке мелькают три имени — Фёдор Достоевский, Владимир Набоков и Эрих Мария Ремарк. Именно они возглавили рейтинг самых читаемых классиков по версии сервиса "Литрес".

Исследование основывалось не на субъективных предпочтениях, а на вполне конкретных цифрах — выручке во всех моделях монетизации. Другими словами, это те книги, за которые действительно платили. Выводы однозначны: классика востребована.

Русская литература — вне времени

Интерес к русской классике в этом году растёт. Спрос на произведения отечественных авторов увеличился сразу на 20% — впечатляющая цифра, если учесть, что речь идёт не о модных новинках, а о книгах, написанных десятилетия, а то и века назад.

Достоевский удерживает позиции благодаря своей невероятной психологической глубине. "Преступление и наказание", "Идиот", "Братья Карамазовы" — всё это до сих пор читается на одном дыхании. Набоков, несмотря на свою судьбу эмигранта и сложный язык, по-прежнему популярен: "Лолита" остаётся одной из самых обсуждаемых книг. А Ремарк — немецкий классик, чьи романы о войне и потере ("Триумфальная арка", "На Западном фронте без перемен") не теряют актуальности и сегодня.

Но не только эти три имени привлекают читателей. В списке популярных русских авторов значатся также Лев Толстой, Александр Пушкин и Антон Чехов. Интерес к ним стабильно высок. Толстой — философ и моралист, Пушкин — основатель современной русской литературы, Чехов — мастер короткой формы. Каждый из них предлагает читателю что-то своё.

Зарубежная классика тоже в строю

Среди иностранных авторов также наблюдается оживление интереса. Спрос на книги зарубежных классиков вырос на 15%, и в топ-5 оказались весьма разноплановые писатели. Айн Рэнд, с её философией объективизма, привлекает сторонников жёсткой логики и свободы выбора. Теодор Драйзер — с его "Американской трагедией" — интересен тем, кто ищет социальную драму. Сомерсет Моэм покоряет лёгкой, но изящной прозой, а Габриэль Гарсиа Маркес увлекает в магические пространства Латинской Америки.