Родители не идут на поводу у моды: Михаил третий год подряд — главное имя для мальчиков в столице

В 2025 году в Москве рейтинг детских имен снова возглавили варианты "без моды и сезонности": среди девочек лидирует Анна, а у мальчиков третий год подряд первое место удерживает Михаил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-реестра ЗАГС. В цифрах это выглядит так: Анной в текущем году назвали более 1,8 тыс. новорожденных москвичек, Михаилом — более 2,4 тыс. мальчиков.

Топ женских имен: Анна впереди, София — следом

Анна стала самым популярным именем для девочек в столице, а София заняла вторую строчку. В "пятерку" лидеров также вошли Мария, Ева и Василиса — этот набор отражает устойчивый спрос на традиционные и хорошо узнаваемые имена. По данным, на которые ссылается РИА Новости, счет для Анны превысил 1,8 тыс. регистраций за год.

Важная деталь в том, что речь идет именно о данных из онлайн-реестра ЗАГС, то есть о статистике по зарегистрированным актам. Поэтому рейтинг фиксирует фактический выбор родителей, а не опросы или выборки по отдельным роддомам. Такая база позволяет видеть картину по городу целиком, а не по отдельным районам или учреждениям.

Топ мужских имен: Михаил держит лидерство третий год

Среди мальчиков третий год подряд лидирует Михаил — в 2025 году это имя получили более 2,4 тыс. детей. В числе самых популярных также названы Александр, Лев, Максим и Марк. В результате "верхушка" мужского рейтинга выглядит достаточно стабильной: в ней одновременно присутствуют и классические имена, и те, что в последние годы закрепились в городских топах.

Само повторение лидерства третий год подряд — показатель того, что выбор родителей в столице не всегда определяется краткосрочными трендами. Даже при появлении новых "модных" вариантов первые места продолжают занимать имена, которые воспринимаются как универсальные и привычные. Это, в свою очередь, делает такие рейтинги хорошим индикатором долгой, а не ситуативной динамики.