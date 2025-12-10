Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Прорезывание зубов
Прорезывание зубов
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Общество
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:06

Родители не идут на поводу у моды: Михаил третий год подряд — главное имя для мальчиков в столице

Анна стала самым популярным именем для девочек в Москве — данные ЗАГС

В 2025 году в Москве рейтинг детских имен снова возглавили варианты "без моды и сезонности": среди девочек лидирует Анна, а у мальчиков третий год подряд первое место удерживает Михаил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-реестра ЗАГС. В цифрах это выглядит так: Анной в текущем году назвали более 1,8 тыс. новорожденных москвичек, Михаилом — более 2,4 тыс. мальчиков.

Топ женских имен: Анна впереди, София — следом

Анна стала самым популярным именем для девочек в столице, а София заняла вторую строчку. В "пятерку" лидеров также вошли Мария, Ева и Василиса — этот набор отражает устойчивый спрос на традиционные и хорошо узнаваемые имена. По данным, на которые ссылается РИА Новости, счет для Анны превысил 1,8 тыс. регистраций за год.

Важная деталь в том, что речь идет именно о данных из онлайн-реестра ЗАГС, то есть о статистике по зарегистрированным актам. Поэтому рейтинг фиксирует фактический выбор родителей, а не опросы или выборки по отдельным роддомам. Такая база позволяет видеть картину по городу целиком, а не по отдельным районам или учреждениям.

Топ мужских имен: Михаил держит лидерство третий год

Среди мальчиков третий год подряд лидирует Михаил — в 2025 году это имя получили более 2,4 тыс. детей. В числе самых популярных также названы Александр, Лев, Максим и Марк. В результате "верхушка" мужского рейтинга выглядит достаточно стабильной: в ней одновременно присутствуют и классические имена, и те, что в последние годы закрепились в городских топах.

Само повторение лидерства третий год подряд — показатель того, что выбор родителей в столице не всегда определяется краткосрочными трендами. Даже при появлении новых "модных" вариантов первые места продолжают занимать имена, которые воспринимаются как универсальные и привычные. Это, в свою очередь, делает такие рейтинги хорошим индикатором долгой, а не ситуативной динамики.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Бесхозное жильё будут использовать для расселения специалистов — Денис Пушилин вчера в 14:03
Дома без хозяев — врачам под ключ: как ДНР хочет решить кадровый кризис с помощью пустующей недвижимости

Власти ДНР нашли способ привлечь медиков, предлагая им пустующее жильё. Но смогут ли судебные механизмы и помощь жителей изменить ситуацию с кадрами?

Читать полностью » Пересмотр МРОТ возможен после стабилизации экономики — депутат Бессараб вчера в 13:30
МРОТ в России — это только начало: когда новые методики расчёта зарплат коснутся каждого

Пересмотр расчета МРОТ возможен, но только после стабилизации экономики, отметила депутат Светлана Бессараб. Как новые подходы помогут учесть реальные доходы граждан?

Читать полностью » Школьники скупают конфеты с алкоголем через маркетплейсы — Baza вчера в 13:24
Сладости с алкоголем — новый тренд среди школьников: что скрывает опасная мода на новогодние конфеты

Российские школьники массово покупают конфеты с алкоголем через маркетплейсы. Как это влияет на их здоровье и безопасность?

Читать полностью » Московский суд признал законным второй приговор для маньяка Душителя — ТАСС вчера в 10:09
Новая жизнь в тюрьме: второе пожизненное для душителя Миргорода

Мосгорсуд оставил в силе второй пожизненный приговор серийному убийце Владимиру Миргороду, который был признан виновным в убийствах женщин и мужчин в Москве.

Читать полностью » Молодые педагоги Амурской области получат 500 тыс. рублей вчера в 10:09
Стипендия вместо бедности: как Амурская область делает педагогику привлекательной для молодежи

В Амурской области значительно увеличили выплаты для выпускников педагогических специальностей, обучавшихся по целевым договорам. Меры направлены на привлечение молодых специалистов в регион.

Читать полностью » Путин утвердил призыв запасников на военные сборы в 2026 году 08.12.2025 в 23:50
Россия готовит резерв к новому циклу: военные сборы 2026 года станут самыми масштабными за последние годы

Путин подписал указ о плановых военных сборах запасников на 2026 год: документ определяет ведомства, где россияне пройдут подготовку, и подтверждает ежегодный характер программы.

Читать полностью » Бастрыкин заявил о бессмысленности попыток 08.12.2025 в 19:32
Схемы рушатся одна за другой: следствие получает инструменты, от которых не уйдет ни один рубль

Бастрыкин заявил о бессмысленности попыток скрывать незаконные активы и рассказал, как технологии и профилактика усиливают возможности следствия в борьбе с коррупцией.

Читать полностью » Игнорирование личностного роста замедляет карьеру — хедхантер Кантемирова 08.12.2025 в 19:08
Работаете идеально, но стоите на месте? Возможно, вы застряли в уютной ловушке

Хедхантер рассказала MosTimes, какие ошибки в поведении и мышлении мешают карьерному росту, и почему репутация и нетворкинг важнее резюме.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Рост доходов 70% семей возможен в 2026 году — Епифанова
Недвижимость
Разрыв цен новостроек и вторички достиг 84% в ЦФО — Пыпин
Авто и мото
Средняя выплата по ОСАГО составила 108 тыс рублей с начала года — РБК
Экономика
Темпы роста маркетплейсов снизились с 60% до 36% — Ведомости
Садоводство
Сухость воздуха вызывает подсыхание кончиков листьев у спатифиллума — FloraHome
Авто и мото
НАМИ начал сборку гидромеханических АКПП — Ендачев
УрФО
Тарифы на холодную воду в Тюмени вырастут на 32 процента — водоканал
Наука
В Турции нашли древние наскальные рисунки старше 8000 лет — Anatolian Archaeology
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet