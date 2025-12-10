Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка с чемоданом
Девушка с чемоданом
© unsplash.com by Eminent Luggage is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Туризм
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:48

Отпуск мечты или безумие? Почему кто-то заплатил за Новый год в Индонезии 21 млн рублей

Рекордный тур в Индонезию за 21 млн купили россияне — Onlinetours

Самый дорогой новогодний тур, который купили россияне, обошелся в 21 млн рублей — это поездка в Индонезию, заметно выбивающаяся из общей "вилки" продаж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours Premium. В подборке самых дорогих также фигурируют туры на Мальдивы за 2,15 млн, в Таиланд за 1,4 млн и в ОАЭ за 1 млн рублей.

Самые дорогие покупки: Индонезия с большим отрывом

Исследование отмечает существенный ценовой разрыв между лидером и остальными дорогими турами. На первом месте — Индонезия за 21 млн рублей, далее суммы уже идут на порядок ниже: 2,15 млн за Мальдивы, 1,4 млн за Таиланд и 1 млн за ОАЭ. Такой разрыв показывает, что сверхдорогие пакеты остаются единичными сделками, а не "новой нормой" для рынка.

В то же время присутствие в топе Мальдив и Таиланда подтверждает, что дорогой сегмент концентрируется вокруг классических зимних направлений с гарантированным теплом. ОАЭ в этом списке выглядит как более "короткий" по логистике вариант, но тоже попадает в премиальную категорию при определенных параметрах поездки.

Массовые предпочтения: Египет впереди, дальше — ОАЭ и Таиланд

Если дорогие туры — витрина, то структура спроса выглядит куда приземленнее. Самым востребованным направлением стал Египет: на него пришлось около трети всех бронирований. Далее идут ОАЭ (18,5%), Таиланд (15,5%) и Турция (7,7%). Эти цифры отражают то, как распределяются выборы большинства: сочетание цены, климата и понятной инфраструктуры.

Интересно, что в списке лидеров одновременно присутствуют и "пляжные" дальние направления, и более близкие по перелету. Это означает, что рынок не сузился до одного сценария — просто доля Египта стала доминирующей в новогоднем спросе.

Внутренний туризм: Россия на 7-м месте и средний чек 106 тыс. рублей

Россия в рейтинге направлений заняла седьмое место. Средний чек на новогоднее путешествие по стране на двоих, по данным исследования, составил 106 тыс. рублей. Это показатель именно по внутренним поездкам и именно на двоих, что важно для сравнения с зарубежными "пакетами".

Таким образом, внутрироссийские каникулы остаются значимым сегментом, но в структуре именно пакетных новогодних продаж уступают зарубежным "теплым" направлениям. При этом средний чек показывает, что поездка по стране на праздники для пары — уже заметная статья расходов.

