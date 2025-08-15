Самая дорогая дорога планеты почти готова — в чём секрет её стоимости
В Германии завершается строительство участка трассы, который уже получил репутацию самой дорогой автомагистрали на планете. Каждый метр нового покрытия здесь обошёлся в рекордные 220 тысяч евро.
Дорога длиной в миллионы
Продолжение автомагистрали A100 протянется всего на 3,2 километра, но общий бюджет проекта превысил 720 миллионов евро. Первоначально планировали потратить около 450 миллионов, а завершить строительство — к 2022 году. Однако многочисленные трудности, включая технические проблемы и юридические вопросы, серьёзно затянули сроки.
Почему так дорого
Ключевыми причинами удорожания стали:
- возведение 386-метрового туннеля,
- выкуп земель под трассу,
- экологические меры по минимизации вреда окружающей среде.
Каждый из этих факторов внёс свой весомый вклад в итоговую сумму.
Когда откроют движение
Сейчас участок A100 ещё не введён в эксплуатацию. По прогнозам, движение по нему откроют в сентябре. С этого момента начнётся 17-й этап расширения автомагистрали — уже на 4,1 километра. Предварительная смета нового отрезка впечатляет: ожидается, что она превысит 1 миллиард евро.
Таким образом, A100 не только побила мировой рекорд стоимости, но и, похоже, сохранит этот титул в ближайшие годы.
