Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дорога с дорогой машиной
Дорога с дорогой машиной
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 9:17

Самая дорогая дорога планеты почти готова — в чём секрет её стоимости

Строительство 3,2 км трассы A100 в Берлине превысило бюджет на 270 млн евро

В Германии завершается строительство участка трассы, который уже получил репутацию самой дорогой автомагистрали на планете. Каждый метр нового покрытия здесь обошёлся в рекордные 220 тысяч евро.

Дорога длиной в миллионы

Продолжение автомагистрали A100 протянется всего на 3,2 километра, но общий бюджет проекта превысил 720 миллионов евро. Первоначально планировали потратить около 450 миллионов, а завершить строительство — к 2022 году. Однако многочисленные трудности, включая технические проблемы и юридические вопросы, серьёзно затянули сроки.

Почему так дорого

Ключевыми причинами удорожания стали:

  • возведение 386-метрового туннеля,
  • выкуп земель под трассу,
  • экологические меры по минимизации вреда окружающей среде.

Каждый из этих факторов внёс свой весомый вклад в итоговую сумму.

Когда откроют движение

Сейчас участок A100 ещё не введён в эксплуатацию. По прогнозам, движение по нему откроют в сентябре. С этого момента начнётся 17-й этап расширения автомагистрали — уже на 4,1 километра. Предварительная смета нового отрезка впечатляет: ожидается, что она превысит 1 миллиард евро.

Таким образом, A100 не только побила мировой рекорд стоимости, но и, похоже, сохранит этот титул в ближайшие годы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

АвтоВАЗ сохраняет 8-клапанный двигатель 1,6 л мощностью 90 л. с. для Lada Granta и Largus сегодня в 5:56

Этот мотор АвтоВАЗа пережил поколения машин — и до сих пор держит марку

Почему двигатель с историей в несколько десятилетий до сих пор стоит на новых Lada и чем он выигрывает у более современных аналогов?

Читать полностью » Новинки Audi, Alfa Romeo, Fiat, Jeep и Subaru — что ждать в ближайшие месяцы сегодня в 5:17

Пять моделей этой осенью перевернут представление о хэтчбеках и кроссоверах

Этой осенью автолюбителей ждёт шквал премьер: от городских хэтчбеков Fiat до мощных электрических кроссоверов Subaru с впечатляющим запасом хода.

Читать полностью » В Москве с 15 августа расширили зоны платных парковок на окраинах города сегодня в 4:50

Бесплатных парковок в Москве стало меньше: где с 15 августа придётся платить

С 15 августа десятки улиц Москвы перейдут в зону платных парковок, включая районы за МКАД. Что изменится для автомобилистов?

Читать полностью » Citroen представил четвёртое поколение C3 с бензиновыми и электрической версиями сегодня в 4:27

Новый Citroen C3 получил интерьер с неожиданной деталью прямо под лобовым стеклом

Новый Citroen C3 удивляет смелым дизайном и практичными решениями, но за комфорт и технологичность придётся заплатить больше, чем ожидалось.

Читать полностью » В США отзовут более 121 тысячи Range Rover из-за риска поломки подвески сегодня в 3:41

Range Rover отзывает тысячи машин: в подвеске нашли трещину, которая может лишить управления

В США свыше 120 тысяч Range Rover отправят на проверку из-за риска опасного дефекта подвески, способного привести к потере управления.

Читать полностью » Volkswagen прекратит выпуск внедорожника Touareg в 2026 году — Autocar сегодня в 3:31

Volkswagen сворачивает свою легенду — причина удивит даже поклонников бренда

Volkswagen сворачивает производство Touareg в 2026 году, делая ставку на массовые модели и электрификацию. Что придет на смену легендарному внедорожнику?

Читать полностью » Porsche 911 Dakar проехал 7 440 км по трассам ралли Sertões 2025 сегодня в 2:53

Там, где тонут джипы, этот спорткар мчал вперёд: как 911 Dakar выжил в ралли Sertões

Лимитированный Porsche 911 Dakar прошёл 7 440 км по пустыням и гравию на ралли Sertões, сохранив комфорт и производительность спорткара.

Читать полностью » В Болгарии сняли с продажи А-95 из-за отсутствия биодобавки нового поколения сегодня в 2:19

Болгария осталась без А-95 в разгар туристического сезона — что скрывается за дефицитом

В Болгарии на пике туристического сезона исчезает А-95: заправки пустеют из-за отсутствия биоэтанола, а штрафы мешают продавать имеющийся бензин.

Читать полностью »

Новости
ДФО

Хабаровск-Сити: лодочники оказались на грани выселения из-за строительства
Дом

Как выбрать место для кошачьей лежанки в доме
Спорт и фитнес

Тренировки с весом тела рекомендовали в CDC как доступную альтернативу залу
Туризм

Кулинарные маршруты по городам Центральной России
Садоводство

Три основных правила для здоровья многолетников в Приморье
Красота и здоровье

Сколько яиц можно есть в день без вреда для здоровья: мнение эксперта
Еда

Свиные рёбрышки в рукаве для запекания: рецепт
Питомцы

Вой собаки ночью связан с инстинктами, болезнями и звуковыми триггерами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru