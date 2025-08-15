Самая дорогая дорога планеты почти готова — в чём секрет её стоимости

В Германии завершается строительство участка трассы, который уже получил репутацию самой дорогой автомагистрали на планете. Каждый метр нового покрытия здесь обошёлся в рекордные 220 тысяч евро.

Дорога длиной в миллионы

Продолжение автомагистрали A100 протянется всего на 3,2 километра, но общий бюджет проекта превысил 720 миллионов евро. Первоначально планировали потратить около 450 миллионов, а завершить строительство — к 2022 году. Однако многочисленные трудности, включая технические проблемы и юридические вопросы, серьёзно затянули сроки.

Почему так дорого

Ключевыми причинами удорожания стали:

возведение 386-метрового туннеля,

выкуп земель под трассу,

экологические меры по минимизации вреда окружающей среде.

Каждый из этих факторов внёс свой весомый вклад в итоговую сумму.

Когда откроют движение

Сейчас участок A100 ещё не введён в эксплуатацию. По прогнозам, движение по нему откроют в сентябре. С этого момента начнётся 17-й этап расширения автомагистрали — уже на 4,1 километра. Предварительная смета нового отрезка впечатляет: ожидается, что она превысит 1 миллиард евро.

Таким образом, A100 не только побила мировой рекорд стоимости, но и, похоже, сохранит этот титул в ближайшие годы.