В космосе нашли гигантский монстр спустя 13,3 миллиарда лет: вот что это

Международная команда астрономов совершила впечатляющее открытие, обнаружив самую далекую из подтвержденных черных дыр, что открывает уникальные возможности для изучения ранней Вселенной. Эта черная дыра и ее галактика, CAPERS-LRD-z9, существовали всего через 500 миллионов лет после Большого взрыва, позволяя ученым заглянуть в прошлое на 13,3 миллиарда лет.

"В поисках черных дыр это практически предел того, куда мы можем заглянуть, — говорит руководивший исследованием Энтони Тейлор из Центра космических рубежей Техасского университета в Остине.

Подтверждение: четкий спектроскопический сигнал

"Хотя астрономы находили несколько более далеких кандидатов, им еще не удавалось обнаружить четкий спектроскопический сигнал, характерный для черной дыры", — уточняет соавтор статьи и директор Центра Стивен Финкельштейн, указывая на сложность обнаружения подобных объектов.

Спектроскопия позволяет разложить свет на различные длины волн, чтобы изучить свойства объекта, что является ключевым методом исследования. Черные дыры выдают себя признаками быстро движущегося газа, что позволяет их идентифицировать. Когда он, вращаясь, падает в нее, свет удаляющегося от нас вещества смещается к красной части спектра, а свет от газа, движущегося в нашу сторону, — в более синюю.

Интересные факты:

Черные дыры обладают такой силой притяжения, что даже свет не может покинуть их.

Сверхмассивные черные дыры находятся в центрах большинства галактик.

Телескоп "Джеймс Уэбб" (JWST) — самый мощный космический телескоп в мире.

Большой взрыв — это общепринятая космологическая модель, описывающая раннюю Вселенную.

"Мало что еще может дать такой сигнал", — объясняет Тейлор, подчеркивая уникальность явления.

В основу исследования легли данные программы CAPERS (CANDELS-Area Prism Epoch of Reionization Survey) космического телескопа "Джеймс Уэбб" (JWST), использующей инфракрасный спектрометр NIRSpec в режиме PRISM, что является ключевым инструментом.

"Первая цель CAPERS — подтвердить и исследовать самые далекие галактики. Спектроскопия JWST — ключ к определению их расстояний и пониманию их физических свойств", — подчеркивает соавтор статьи и руководитель команды CAPERS Марк Дикинсон, раскрывая цели исследования.

Маленькие красные точки: новый класс галактик

Изначально CAPERS-LRD-z9 выглядела как любопытная точка на снимках, но оказалась представителем нового класса галактик — маленьких красных точек, что является новым открытием. Они существуют только в первые 1,5 миллиарда лет жизни Вселенной, отличаются компактностью, красным цветом и неожиданно высокой яркостью, что требует дальнейшего изучения.

CAPERS-LRD-z9 может помочь астрономам в этом разобраться, что является важным аспектом. Она объясняет неожиданную яркость маленьких красных точек, в которых еще нет изобилия звезд, которые бы ее давали, что является загадкой.

Плотное облако газа: смещение света

Кроме того, появляются основания для предположений об оттенке маленьких красных точек — его может давать плотное облако газа вокруг черной дыры, которое смещает ее свет в красную часть спектра, что является одним из предположений.

Еще одна особенность этой черной дыры — ее невероятная масса, что делает ее уникальной. Она может достигать 300 миллионов масс Солнца — даже среди сверхмассивных черных дыр это гигант, что указывает на процессы формирования черных дыр в ранней Вселенной.

Формирование черных дыр: ранние эпохи

Обнаружение такой большой черной дыры в ранней Вселенной дает астрономам ценный шанс изучить, как эти объекты формировались, что необходимо для понимания. Черные дыры более поздних эпох могли наращивать массу разными способами, но в первые сотни миллионов лет эти возможности были ограничены, что является важным фактором.

"Это подтверждает растущие доказательства того, что ранние черные дыры росли гораздо быстрее, чем мы считали возможным. Либо они изначально были намного массивнее, чем предсказывают наши модели", — говорит Финкельштейн, что подтверждает важность открытия.

Наблюдения за CAPERS-LRD-z9 с помощью JWST будут продолжены, что позволит получить новые данные.

"Это отличный объект для изучения. До недавнего времени мы не могли исследовать эволюцию ранних черных дыр, и нам не терпится узнать, что еще откроет этот уникальный объект", — заключил Тейлор.

Открытие позволит глубже изучить процессы, происходившие в ранней Вселенной, и приблизиться к пониманию ее тайн.