Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чёрная дыра
Чёрная дыра
© https://commons.wikimedia.org by NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva is licensed under National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory (NOIRLab), Creative Commons Attribution 4.0 International license
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:18

В космосе нашли гигантский монстр спустя 13,3 миллиарда лет: вот что это

Новое открытие: обнаружена черная дыра, существовавшая вскоре после Большого взрыва

Международная команда астрономов совершила впечатляющее открытие, обнаружив самую далекую из подтвержденных черных дыр, что открывает уникальные возможности для изучения ранней Вселенной. Эта черная дыра и ее галактика, CAPERS-LRD-z9, существовали всего через 500 миллионов лет после Большого взрыва, позволяя ученым заглянуть в прошлое на 13,3 миллиарда лет.

"В поисках черных дыр это практически предел того, куда мы можем заглянуть, — говорит руководивший исследованием Энтони Тейлор из Центра космических рубежей Техасского университета в Остине.

Подтверждение: четкий спектроскопический сигнал

"Хотя астрономы находили несколько более далеких кандидатов, им еще не удавалось обнаружить четкий спектроскопический сигнал, характерный для черной дыры", — уточняет соавтор статьи и директор Центра Стивен Финкельштейн, указывая на сложность обнаружения подобных объектов.

Спектроскопия позволяет разложить свет на различные длины волн, чтобы изучить свойства объекта, что является ключевым методом исследования. Черные дыры выдают себя признаками быстро движущегося газа, что позволяет их идентифицировать. Когда он, вращаясь, падает в нее, свет удаляющегося от нас вещества смещается к красной части спектра, а свет от газа, движущегося в нашу сторону, — в более синюю.

Интересные факты:

  • Черные дыры обладают такой силой притяжения, что даже свет не может покинуть их.
  • Сверхмассивные черные дыры находятся в центрах большинства галактик.
  • Телескоп "Джеймс Уэбб" (JWST) — самый мощный космический телескоп в мире.
  • Большой взрыв — это общепринятая космологическая модель, описывающая раннюю Вселенную.

"Мало что еще может дать такой сигнал", — объясняет Тейлор, подчеркивая уникальность явления.

В основу исследования легли данные программы CAPERS (CANDELS-Area Prism Epoch of Reionization Survey) космического телескопа "Джеймс Уэбб" (JWST), использующей инфракрасный спектрометр NIRSpec в режиме PRISM, что является ключевым инструментом.

"Первая цель CAPERS — подтвердить и исследовать самые далекие галактики. Спектроскопия JWST — ключ к определению их расстояний и пониманию их физических свойств", — подчеркивает соавтор статьи и руководитель команды CAPERS Марк Дикинсон, раскрывая цели исследования.

Маленькие красные точки: новый класс галактик

Изначально CAPERS-LRD-z9 выглядела как любопытная точка на снимках, но оказалась представителем нового класса галактик — маленьких красных точек, что является новым открытием. Они существуют только в первые 1,5 миллиарда лет жизни Вселенной, отличаются компактностью, красным цветом и неожиданно высокой яркостью, что требует дальнейшего изучения.

CAPERS-LRD-z9 может помочь астрономам в этом разобраться, что является важным аспектом. Она объясняет неожиданную яркость маленьких красных точек, в которых еще нет изобилия звезд, которые бы ее давали, что является загадкой.

Плотное облако газа: смещение света

Кроме того, появляются основания для предположений об оттенке маленьких красных точек — его может давать плотное облако газа вокруг черной дыры, которое смещает ее свет в красную часть спектра, что является одним из предположений.

Еще одна особенность этой черной дыры — ее невероятная масса, что делает ее уникальной. Она может достигать 300 миллионов масс Солнца — даже среди сверхмассивных черных дыр это гигант, что указывает на процессы формирования черных дыр в ранней Вселенной.

Формирование черных дыр: ранние эпохи

Обнаружение такой большой черной дыры в ранней Вселенной дает астрономам ценный шанс изучить, как эти объекты формировались, что необходимо для понимания. Черные дыры более поздних эпох могли наращивать массу разными способами, но в первые сотни миллионов лет эти возможности были ограничены, что является важным фактором.

"Это подтверждает растущие доказательства того, что ранние черные дыры росли гораздо быстрее, чем мы считали возможным. Либо они изначально были намного массивнее, чем предсказывают наши модели", — говорит Финкельштейн, что подтверждает важность открытия.

Наблюдения за CAPERS-LRD-z9 с помощью JWST будут продолжены, что позволит получить новые данные.

"Это отличный объект для изучения. До недавнего времени мы не могли исследовать эволюцию ранних черных дыр, и нам не терпится узнать, что еще откроет этот уникальный объект", — заключил Тейлор.

Открытие позволит глубже изучить процессы, происходившие в ранней Вселенной, и приблизиться к пониманию ее тайн.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Загадка мурмураций галок: ученые бьют тревогу, вскрывая правду сегодня в 7:58

Галки танцуют по простым правилам: новая разгадка загадочных мурмураций

Ученые разгадали тайну мурмураций галок! Оказывается, завораживающие воздушные танцы – это не сложные стратегии выживания, а результат простых математических правил. Новое исследование раскрывает, как именно они возникают.

Читать полностью » Ученые нашли причину превосходства человека над неандертальцами: секрет в одной мутации сегодня в 6:58

Неандертальцы проиграли битву за мозг: что скрывается в наших генах

Уникальные изменения в биохимии мозга, всего пара мутаций в ферменте аденозинсукцинатлиазе (АДСЛ), могли стать ключом к эволюционному успеху человека. Исследование проливает свет на то, как эти изменения помогли Homo sapiens обойти неандертальцев и денисовцев, улучшив когнитивные способности и поведение.

Читать полностью » Новое семейство вирусов Megarnaviridae: что угрожает устрицам и как это предотвратить сегодня в 5:58

Моллюски умирают, фермеры теряют миллионы: что происходит с устрицами в Британской Колумбии

Ученые обнаружили новый гигантский РНК-вирус Megarnavirus gigas у устриц в Британской Колумбии. Массовая гибель моллюсков привела к убыткам в 16 млн долларов.

Читать полностью » GMARS заменит HIMARS: Пентагон усиливает мобильные ударные силы сегодня в 4:12

Новая ракета США может менять боеприпасы прямо в бою — в чём подвох GMARS

Новая американская ракетная система GMARS успешно прошла боевые испытания. Она вдвое мощнее HIMARS и обещает изменить правила войны на дальних дистанциях.

Читать полностью » Аккумулятор Waratah в Австралии начал работу на 350 МВт — к концу года выйдет на 850 сегодня в 3:11

Энергетика Австралии трещит по швам — Waratah ставит жирную точку в старой эпохе

Австралия запустила в работу крупнейшую в мире батарею — Waratah Super Battery. Зачем она нужна стране, и почему её называют энергетическим амортизатором?

Читать полностью » Россия разрабатывает новые ракеты средней дальности после отказа от ограничений РСМД сегодня в 2:22

Россия сняла ограничения — Европа оказалась в зоне риска, но это ещё не всё

Россия официально отказалась от ограничений на ракеты средней дальности. Теперь под угрозой могут оказаться крупные города Европы — и это только начало перемен.

Читать полностью » Пекин готовит подводные лодки с лазерами для выведения спутников Starlink из строя — Жэнь Юаньчжэнь сегодня в 1:31

Не ракеты и не кибератаки: Китай нашёл способ обезвредить спутники SpaceX без шума и пыли

В тени земных конфликтов Китай готовит удар по спутниковой сети Starlink. Лазеры с подводных лодок, саботаж поставок и новые спутники — всё ради баланса в космосе.

Читать полностью » Китай и Россия создадут лунный ядерный реактор к 2036 году — подписан меморандум сегодня в 0:31

Луна превратится в арену битвы — реакторы, лед и тайные договоры уже на столе

На фоне растущей конкуренции между США, Китаем и Россией Луна становится не просто научной целью, а потенциальной ареной геополитического влияния с ядерным акцентом.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Skoda Fabia второго поколения названа одной из самых надёжных машин до 700 тысяч рублей
Наука и технологии

Российско-китайское исследование: метан можно перерабатывать в метанол без нагрева
Авто и мото

BYD представит гибридный минивэн Xia PRO с запасом хода 160 км и лидаром
Культура и шоу-бизнес

Новый фильм о бароне Мюнхгаузене выйдет в России в 2027 году
Красота и здоровье

По следам моды: как выбрать идеальную обувь на осень 2025 года
Питомцы

Влияние питания на цвет шерсти кошки: рекомендации специалистов
Еда

Как использовать гхи с гималайской розовой солью для жарки и запекания
Красота и здоровье

Как уменьшить жирность волос и реже их мыть
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru