Самая красивая актриса 2025 года названа: результат удивил даже Голливуд

Кто же стала самой красивой актрисой 2025 года? Ответ уже известен — и он удивит даже тех, кто привык следить за голливудскими рейтингами. Журнал IMDb подвёл итоги ежегодного опроса и представил список десяти женщин, которые в этом году получили титул самых красивых в кино и на телевидении.

Первые шаги рейтинга: Восток и Голливуд

Десятку открыла турецкая актриса Ханде Эрчел. Её популярность далеко вышла за пределы Турции благодаря романтическому сериалу "Постучись в мою дверь", где её харизма сделала актрису любимицей миллионов зрителей.

На девятой строчке — Эмбер Херд. Звезда "Аквамена" оставила Голливуд позади после громкого развода с Джонни Деппом. Сегодня она живёт в Испании, растит близнецов и, несмотря на скандалы, по-прежнему входит в списки самых обсуждаемых актрис.

Восьмое место заняла Эмма Уотсон. Для миллионов она навсегда останется Гермионой из "Гарри Поттера", но за её плечами и серьёзные драмы, включая "Хорошо быть тихоней". Кроме актёрской карьеры, Уотсон активно занимается правозащитной деятельностью и выступает в ООН в поддержку гендерного равенства.

Звёзды настоящего времени

Седьмое место досталось кубино-испанской актрисе Ане де Армас. СМИ приписывают ей роман с Томом Крузом, но внимание зрителей актриса привлекла в первую очередь благодаря роли в свежем боевике "Балерина". Её кинематографическая биография включает и "Достать ножи", и образ культовой Мэрилин Монро в фильме "Блондинка".

На шестой позиции — пакистанская звезда Хания Аамир. Несмотря на отсутствие крупных международных проектов, у себя на родине она считается самой популярной женщиной в социальных сетях. К слову, по числу подписчиков Хания уже обогнала многих коллег из Болливуда.

Пятёрку открыла Крити Санон, индийская актриса, которой в 2023 году присудили Национальную кинопремию Индии за лучшую женскую роль. Сегодня 35-летняя звезда не только украшает экраны Болливуда, но и активно работает как модель и амбассадор крупных брендов.

Восточная красота и мировое признание

Четвёртое место получила певица и актриса Нэнси из Южной Кореи. Участница популярной k-pop группы Momoland давно перешагнула границы музыкальной сцены и успешно снимается в кино, совмещая карьеру с модной индустрией.

Третье место заняла китайская знаменитость Дилраба Дилмурат. Ей 33 года, и она известна не только как актриса, но и как модель. Дилраба сотрудничала с Dolce & Gabbana и L'Oréal, а широкая публика знает её по хитовым сериалам "Ты моя слава" и "Подобная пламени".

Финалистки рейтинга

На втором месте оказалась американка Шейлин Вудли, известная по франшизе "Дивергент" и драматическим фильмам "Виноваты звёзды" и "Между нами горы". В последние годы она всё чаще выбирает независимое кино, но её внешность и харизма по-прежнему привлекают внимание публики.

И, наконец, лидер рейтинга — Марго Робби. Австралийская актриса, прославившаяся благодаря ролям в "Волке с Уолл-стрит" и "Отряде самоубийц", закрепила за собой звание мировой звезды после успеха "Барби". В 2024 году актриса впервые стала мамой, а параллельно активно развивает карьеру продюсера и режиссёра.