Мох, выросший на древесине
Мох, выросший на древесине
© commons.wikimedia.org by ArseniumLeviosa is licensed under CC BY 4.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 2:51

Мягкий ковёр или тревожный сигнал: что значит появление мха на газоне

Учёные-бриологи: появление мха на газоне связано с кислой и уплотнённой почвой

Мох в саду или на газоне вызывает у одних раздражение, а у других — искреннее восхищение. Его бархатистый ковер красиво смотрится на камнях и в тенистых уголках, но если он захватывает газон, это сигнал: с травой что-то не так. Чтобы понять, почему мох вытесняет злаковые растения, важно рассмотреть условия, которые способствуют его росту.

Почему мох появляется на газоне

Ученые-бриологи напоминают, что существует свыше 20 000 видов мха, и все они прекрасно приспособлены к жизни в условиях повышенной влажности и дефицита света. Эти растения не имеют корней, а удерживаются за счет крошечных ризоидов и получают влагу прямо из воздуха или с поверхности почвы.

На газоне мох чаще всего поселяется по нескольким причинам:

  • почва кислая (pH ниже 6,0);
  • земля бедна питательными веществами;
  • почва сильно уплотнена и не пропускает воздух;
  • участок слишком затенен;
  • в низинах застаивается вода.

Другими словами, если на лужайке появляется мох, значит, условия для травы неблагоприятные, и она теряет силу.

Опасен ли мох для газона

Сами по себе мхи не наносят вреда растениям. Они не паразитируют и не высасывают питательные вещества из травы. Но они занимают пустующие участки, вытесняя злаковые культуры. В результате газон выглядит пятнистым и неухоженным. Если оставить ситуацию без изменений, травяной покров постепенно будет редеть, а зеленый ковер заменит моховой.

Как исправить ситуацию

Проверка кислотности почвы

Травы лучше всего растут при pH 6,0-6,5. Если почва кислая, нужно добавить доломитовую муку или известняк. Это не уничтожит мох напрямую, но создаст благоприятные условия для роста травы.

Удобрение и питание

Без полноценного набора микро- и макроэлементов газон не будет плотным и густым. Важно ориентироваться на результаты анализа почвы, чтобы знать, каких веществ не хватает, и восполнять их правильными удобрениями.

Солнечный свет и тень

Газонные травы нуждаются минимум в шести часах солнечного света в день. Если участок в глубокой тени, стоит проредить кроны деревьев или выбрать более теневыносливые сорта трав. В противном случае мох будет возвращаться снова и снова.

Аэрация и дренаж

Уплотненная почва мешает воздуху и воде проникать к корням. Регулярная аэрация — прокалывание или пробивание дерна специальными вилами или машиной — помогает восстановить циркуляцию. Если участок страдает от застоя воды, понадобится французский дренаж или подсыпка грунта.

Правильный полив

Частый поверхностный полив ослабляет траву. Лучше поливать реже, но глубже, чтобы корни уходили вглубь. Это делает газон устойчивым и к засухе, и к мху.

Как убрать мох

Малые очаги легко удалить вручную: намочите участок, а затем сгребите или вырвите мох. На больших площадях можно использовать раствор мыла (половина стакана средства для посуды на ведро воды). Более действенный вариант — специальные препараты на основе сульфата железа, которые подсушивают мох. Но без изменения условий почвы эффект будет временным.

Как предотвратить повторное появление

  1. Подбирайте сорта трав, которые хорошо чувствуют себя в тени (например, овсяница или зойзия).
  2. Не стригите газон слишком низко: более длинные побеги укрепляют корневую систему.
  3. Регулярно удобряйте и ухаживайте за газоном — убирайте войлок, боритесь с сорняками и вовремя поливайте.

Здоровый и сильный газон сам вытеснит мох, если создать для него правильные условия. А если вы любите мягкий зеленый покров, можно смириться и превратить двор в моховой сад — он тоже имеет свой шарм.

