В 3 раза дешевле, чем в магазине: средство от мха своими руками – газон скажет спасибо

Газон — это лицо участка, его аккуратность и ухоженность сразу бросаются в глаза. Но со временем даже самый зелёный и ровный ковёр может испортить одна проблема — появление мха. Сначала он занимает крошечные участки, потом разрастается всё шире и шире, вытесняя траву.

В итоге газон теряет густоту и свежий вид. Некоторые хозяева мирятся с этим, считая мох мягким покрывалом, которое не требует стрижки. Но большинство предпочитает традиционный ровный газон. К счастью, убрать мох реально — важно лишь понимать, почему он появляется и как не дать ему вернуться.

Механический способ: быстрый результат

Самый доступный метод — удаление мха вручную. Для этого используют веерные или жёсткие грабли. Дёрн буквально "вычёсывается", а очищенные места можно сразу замульчировать или подсеять свежую траву. Это важно: если оставить землю голой, там быстро появятся сорняки.

Метод прост и эффективен, но работает недолго. Если не устранить причины появления мха, он снова начнёт расти.

Химическая помощь: железный или медный купорос

Для более основательной борьбы применяют препараты на основе купоросов. Чаще всего выбирают железный купорос: он действует мягче, чем медный, и одновременно обогащает почву микроэлементами.

Раствор готовят так: на литр воды добавляют около трёх чайных ложек порошка. Опрыскивание проводят ранней весной, когда трава только начинает отрастать. Минус в том, что вместе с мхом повреждается и часть травы, поэтому участок позже подсеивают.

Медный купорос применяют реже: медь накапливается в грунте и способна нарушать его баланс.

Специальные препараты

В продаже есть готовые средства против мха и плесени. Они действуют точечно и эффективнее домашних растворов. Но использовать их нужно строго по инструкции. Этот способ подходит тем, кто хочет избавиться от проблемы быстро, однако и здесь важно дополнить обработку профилактикой, иначе результат окажется временным.

Почему мох возвращается

Даже если мох убрать, он имеет свойство появляться снова. Дело в том, что он прекрасно чувствует себя там, где траве плохо: в тени, во влажной и плотной почве, на бедных участках. Если эти условия сохраняются, мох обязательно вернётся.

Профилактика: как сделать газон сильнее

Чтобы не бороться с последствиями, нужно устранить причины:

Свет. Мхи не переносят солнце. Если участок закрыт деревьями и кустарниками, стоит проредить крону или убрать лишние посадки. В полной тени трава всё равно не растёт, поэтому там лучше сразу посадить теневыносливые растения.

Аэрация. Два раза в год газон нужно прокалывать вилами или использовать специальный аэратор. Это улучшает воздухообмен и снижает уплотнённость почвы.

Подкормка. Сильная трава сама вытесняет мох. Подкармливать газон лучше не менее трёх раз за сезон комплексными удобрениями.

Высота покоса. Не стоит стричь слишком низко: короткая и ослабленная трава плохо конкурирует с мхом. Оптимальная высота — около 4-5 см.

Итог

Бороться с мхом на газоне можно разными методами — от простого вычёсывания до применения препаратов. Но долговременный результат даёт только комплексный подход: регулярный уход, аэрация, подкормка и правильный режим стрижки. Тогда газон останется плотным, сочным и красивым, а мху не удастся снова захватить территорию.

Три интересных факта