Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Газон
Газон
© freepik.com by alexphotos is licensed under Public domain
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:42

В 3 раза дешевле, чем в магазине: средство от мха своими руками – газон скажет спасибо

Мох вас больше не побеспокоит: как убрать мох с газона и предотвратить его появление – 4 секрета

Газон — это лицо участка, его аккуратность и ухоженность сразу бросаются в глаза. Но со временем даже самый зелёный и ровный ковёр может испортить одна проблема — появление мха. Сначала он занимает крошечные участки, потом разрастается всё шире и шире, вытесняя траву.

В итоге газон теряет густоту и свежий вид. Некоторые хозяева мирятся с этим, считая мох мягким покрывалом, которое не требует стрижки. Но большинство предпочитает традиционный ровный газон. К счастью, убрать мох реально — важно лишь понимать, почему он появляется и как не дать ему вернуться.

Механический способ: быстрый результат

Самый доступный метод — удаление мха вручную. Для этого используют веерные или жёсткие грабли. Дёрн буквально "вычёсывается", а очищенные места можно сразу замульчировать или подсеять свежую траву. Это важно: если оставить землю голой, там быстро появятся сорняки.

Метод прост и эффективен, но работает недолго. Если не устранить причины появления мха, он снова начнёт расти.

Химическая помощь: железный или медный купорос

Для более основательной борьбы применяют препараты на основе купоросов. Чаще всего выбирают железный купорос: он действует мягче, чем медный, и одновременно обогащает почву микроэлементами.

Раствор готовят так: на литр воды добавляют около трёх чайных ложек порошка. Опрыскивание проводят ранней весной, когда трава только начинает отрастать. Минус в том, что вместе с мхом повреждается и часть травы, поэтому участок позже подсеивают.

Медный купорос применяют реже: медь накапливается в грунте и способна нарушать его баланс.

Специальные препараты

В продаже есть готовые средства против мха и плесени. Они действуют точечно и эффективнее домашних растворов. Но использовать их нужно строго по инструкции. Этот способ подходит тем, кто хочет избавиться от проблемы быстро, однако и здесь важно дополнить обработку профилактикой, иначе результат окажется временным.

Почему мох возвращается

Даже если мох убрать, он имеет свойство появляться снова. Дело в том, что он прекрасно чувствует себя там, где траве плохо: в тени, во влажной и плотной почве, на бедных участках. Если эти условия сохраняются, мох обязательно вернётся.

Профилактика: как сделать газон сильнее

Чтобы не бороться с последствиями, нужно устранить причины:

  • Свет. Мхи не переносят солнце. Если участок закрыт деревьями и кустарниками, стоит проредить крону или убрать лишние посадки. В полной тени трава всё равно не растёт, поэтому там лучше сразу посадить теневыносливые растения.

  • Аэрация. Два раза в год газон нужно прокалывать вилами или использовать специальный аэратор. Это улучшает воздухообмен и снижает уплотнённость почвы.

  • Подкормка. Сильная трава сама вытесняет мох. Подкармливать газон лучше не менее трёх раз за сезон комплексными удобрениями.

  • Высота покоса. Не стоит стричь слишком низко: короткая и ослабленная трава плохо конкурирует с мхом. Оптимальная высота — около 4-5 см.

Итог

Бороться с мхом на газоне можно разными методами — от простого вычёсывания до применения препаратов. Но долговременный результат даёт только комплексный подход: регулярный уход, аэрация, подкормка и правильный режим стрижки. Тогда газон останется плотным, сочным и красивым, а мху не удастся снова захватить территорию.

Три интересных факта

  1. В Японии мох считается символом уюта и гармонии, поэтому в садах его специально разводят, а не уничтожают.
  2. Некоторые виды мха способны удерживать воды в 20 раз больше собственного веса, что делает их естественными "губками".
  3. Торфяные болота, состоящие в основном из мха сфагнума, занимают около 3% поверхности суши Земли и играют важнейшую роль в климате планеты.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мульча, укрывной материал и отпугиватели: проверенные методы защиты газона от птиц сегодня в 6:44

Как сохранить свежий газон: 4 секретных способа защитить семена от птиц

Узнайте, как защитить газон от птиц! 4 простых и эффективных метода, которые помогут сохранить свежие семена до появления всходов.

Читать полностью » Как спасти урожай томатов: советы по дозариванию от опытных садоводов сегодня в 6:42

Бабушкин секрет: как одна хитрость с поливом превращает зеленые томаты в красные – урожай удивит

Как правильно дозаривать зелёные томаты, чтобы они стали красными и вкусными? Сроки сбора, методы ускорения созревания и хитрости сохранения вкуса.

Читать полностью » Вода после пасты – секретное удобрение: как поливать растения, чтобы они росли как на дрожжах сегодня в 5:42

Вода после пасты – это золотой эликсир для ваших растений: узнайте, как правильно использовать

Вода после макарон – ценный ресурс для растений! Узнайте, как правильно использовать "макаронную воду" для подкормки и улучшения роста. 3 секрета и правила полива.

Читать полностью » Фермер Брайан Свобода: для обрезки алоэ нужно минимум семь–восемь листьев сегодня в 5:41

Алоэ вера — аптечка на подоконнике: как правильно срезать листья, чтобы не навредить

Узнайте, как правильно обрезать алоэ вера, чтобы растение не пострадало. Брайан Свобода делится секретами ухода за алоэ, чтобы получить максимум от него.

Читать полностью » Цветы шнитт-лука применяют в салатах, выпечке и уксусах сегодня в 4:37

Букет, который можно подать к столу: цветы вместо приправы

Шнитт-лук — это не только обычная зелень. Узнайте, как его цветы могут украсить блюда и принести пользу для здоровья, добавив уникальные ароматы и витамины.

Читать полностью » Как поливать орхидею правильно — безопасные способы вместо опасных мифов сегодня в 4:28

Секрет спасения орхидей: три шага, которые запрещено нарушать — ошибка с кубиками льда разрушает корни

Полив орхидей льдом — опасный миф, который губит корни. Узнайте, почему тёплая вода методом погружения, правильный субстрат и влажность воздуха спасут ваш фаленопсис. 3 важных факта об уходе.

Читать полностью » Сара Рубенс: фиолетовая брокколи лучше переносит холод и слаще после заморозков сегодня в 3:33

Самый "зимний" овощ: растёт в холоде, но делает тарелку теплее

Фиолетовая брокколи — новый хит осени, сочетающий уникальный вкус, выносливость к холодам и красоту. Узнайте, как правильно ее вырастить и собрать урожай!

Читать полностью » Осенняя перекопка против проволочника: как правильно подготовить почву к зиме сегодня в 3:28

Три простых шага, которые пустят под откос планы проволочника — проверено опытными дачниками

Как избавиться от проволочника без химии: севооборот, горчица и секрет с картофельными ловушками. Ошибки, которые превращают огород в рассадник личинок.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Audi прекратит продажи A7 и S7 в США с 2026 года и заменит их седаном A6 TFSI
Спорт и фитнес

Норма пульса при силовых тренировках названа врачами
Авто и мото

Китайский кроссовер Leapmotor C10 получил запас хода 145 км на электротяге
Наука и технологии

Древние люди переносили камни за 13 км 3 млн лет назад — Science Advances
Красота и здоровье

Марина Кинкулькина: в период менопаузы у женщин выше риск развития депрессии
Культура и шоу-бизнес

Дженнифер Лопес недовольна изменениями внешности Бена Аффлека — InTouch Weekly
Красота и здоровье

Гастрит и диабет: кому стоит отказаться от запечённых яблок по мнению диетологов
Питомцы

Врачи: мойва содержит больше витамина D, чем сёмга, и подходит для рациона собак
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet