Комары в России переносят не только зуд, но и три опасные болезни
Летний сезон ассоциируется не только с отдыхом на природе, но и с повышенной активностью насекомых. Ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава РФ Ульяна Махова предупреждает: на территории России комары способны переносить три серьёзных заболевания.
Что именно передают комары
Малярия
Чаще всего регистрируется в южных регионах страны. Заболевание проявляется:
- высокой температурой,
- сильными головными болями,
- мышечными болями (миалгиями),
- выраженной усталостью.
Дирофиляриоз
В основном встречается у животных, но зафиксированы и случаи заражения людей. В этом случае возможны:
- образование подкожных узелков,
- локальные воспаления.
Западноевропейская лихорадка
Эта болезнь считается эндемичной для центральной части Европы, однако периодически выявляется и в России. Симптомы напоминают грипп — лихорадка, слабость, общее недомогание.
Почему это важно
Махова подчёркивает, что многие считают комаров лишь неприятным раздражителем, но некоторая часть насекомых действительно может являться переносчиком опасных инфекций, особенно в тёплый сезон.
Регулярное использование репеллентов и защита открытых участков кожи — простая и эффективная профилактика.
