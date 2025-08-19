Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Укус комара крупным планом
Укус комара крупным планом
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 9:12

Комары в России переносят не только зуд, но и три опасные болезни

Ульяна Махова: комары в России могут переносить малярию и другие инфекции

Летний сезон ассоциируется не только с отдыхом на природе, но и с повышенной активностью насекомых. Ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава РФ Ульяна Махова предупреждает: на территории России комары способны переносить три серьёзных заболевания.

Что именно передают комары

Малярия

Чаще всего регистрируется в южных регионах страны. Заболевание проявляется:

  • высокой температурой,
  • сильными головными болями,
  • мышечными болями (миалгиями),
  • выраженной усталостью.

Дирофиляриоз

В основном встречается у животных, но зафиксированы и случаи заражения людей. В этом случае возможны:

  • образование подкожных узелков,
  • локальные воспаления.

Западноевропейская лихорадка

Эта болезнь считается эндемичной для центральной части Европы, однако периодически выявляется и в России. Симптомы напоминают грипп — лихорадка, слабость, общее недомогание.

Почему это важно

Махова подчёркивает, что многие считают комаров лишь неприятным раздражителем, но некоторая часть насекомых действительно может являться переносчиком опасных инфекций, особенно в тёплый сезон.

Регулярное использование репеллентов и защита открытых участков кожи — простая и эффективная профилактика.

