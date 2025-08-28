Комары атакуют: болезни, которые могут прийти вместе с зудом
Обычный укус комара чаще всего вызывает только зуд и раздражение. Но иногда последствия могут быть куда серьёзнее. Врач высшей категории, педиатр, неонатолог, анестезиолог-реаниматолог и эксперт проекта "+Я" Денис Аксенов рассказал, чем грозят встречи с этими насекомыми.
Почему появляется зуд
При укусе комар впрыскивает слюну с антикоагулянтами. Именно они становятся причиной покраснения, отёка и неприятного зуда.
"У аллергиков, маленьких детей и людей с ослабленным иммунитетом реакции могут быть более выраженными. При сильном отёке или повышении температуры врач советует обращаться за медицинской помощью", — пояснил Аксенов.
Какие болезни могут передаваться
В России комары редко становятся переносчиками тяжёлых инфекций, но риск всё же существует. Среди заболеваний, которые могут передаваться через укусы, специалист назвал:
- малярию,
- лихорадку Западного Нила,
- дирофиляриоз,
- арбовирусные инфекции.
Такие случаи единичны — фиксируются десятками в год. Например, в Краснодарском крае и Крыму встречается лихорадка Западного Нила, а в Ростовской области — дирофиляриоз.
По данным Минздрава, ежегодно в России регистрируется до 100 случаев дирофиляриоза. Однако из-за изменения климата и потепления география заболевания может расширяться.
Как защититься
Чтобы минимизировать риски, врач рекомендует:
- пользоваться средствами от комаров;
- ставить москитные сетки;
- избегать мест скопления насекомых вечером.
Аксенов отметил, что вероятность заразиться через укус комара тяжёлой инфекцией в России крайне мала. Но при поездках в Азию и Африку стоит учитывать местные рекомендации по вакцинации.
Итог
Комары в России чаще всего досаждают лишь зудом, но полностью исключать риск инфекций нельзя. Правильная защита помогает свести вероятность заражения к минимуму.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru