Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 7:05

Комары атакуют: болезни, которые могут прийти вместе с зудом

Педиатр Денис Аксенов: комары в России могут переносить лихорадку Западного Нила и дирофиляриоз

Обычный укус комара чаще всего вызывает только зуд и раздражение. Но иногда последствия могут быть куда серьёзнее. Врач высшей категории, педиатр, неонатолог, анестезиолог-реаниматолог и эксперт проекта "+Я" Денис Аксенов рассказал, чем грозят встречи с этими насекомыми.

Почему появляется зуд

При укусе комар впрыскивает слюну с антикоагулянтами. Именно они становятся причиной покраснения, отёка и неприятного зуда.

"У аллергиков, маленьких детей и людей с ослабленным иммунитетом реакции могут быть более выраженными. При сильном отёке или повышении температуры врач советует обращаться за медицинской помощью", — пояснил Аксенов.

Какие болезни могут передаваться

В России комары редко становятся переносчиками тяжёлых инфекций, но риск всё же существует. Среди заболеваний, которые могут передаваться через укусы, специалист назвал:

  • малярию,
  • лихорадку Западного Нила,
  • дирофиляриоз,
  • арбовирусные инфекции.

Такие случаи единичны — фиксируются десятками в год. Например, в Краснодарском крае и Крыму встречается лихорадка Западного Нила, а в Ростовской области — дирофиляриоз.

По данным Минздрава, ежегодно в России регистрируется до 100 случаев дирофиляриоза. Однако из-за изменения климата и потепления география заболевания может расширяться.

Как защититься

Чтобы минимизировать риски, врач рекомендует:

  • пользоваться средствами от комаров;
  • ставить москитные сетки;
  • избегать мест скопления насекомых вечером.

Аксенов отметил, что вероятность заразиться через укус комара тяжёлой инфекцией в России крайне мала. Но при поездках в Азию и Африку стоит учитывать местные рекомендации по вакцинации.

Итог

Комары в России чаще всего досаждают лишь зудом, но полностью исключать риск инфекций нельзя. Правильная защита помогает свести вероятность заражения к минимуму.

