Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:18

Необычный зуд: какие инфекции переносят комары в России

Ульяна Махова: комары в России могут переносить малярию, дирофиляриоз и вирусные инфекции

Многие воспринимают комариные укусы как обычное летнее неудобство. Но, как предупреждает Ульяна Махова, ассистент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета, некоторые виды комаров на территории России могут быть переносчиками опасных инфекций.

Какие болезни могут передавать комары

Малярия
Встречается преимущественно в южных регионах страны.
Симптомы: высокая температура, сильная головная боль, мышечные боли, выраженная усталость.
Дирофиляриоз
Обычно поражает животных, но может развиться и у человека.
Проявляется: появлением плотных узелков под кожей и воспалением.
Западноевропейская лихорадка
Эндемична для стран Центральной Европы, но случаи неоднократно регистрировались и в РФ.
Симптомы похожи на грипп: слабость, повышенная температура, ломота.

Когда нужно срочно обратиться к врачу после укуса

Обратитесь за медицинской помощью, если после укуса комара вы заметили:

  • резкое увеличение покраснения или отёка вокруг укуса;
  • подъём температуры;
  • головокружение;
  • выраженную слабость;
  • тошноту;
  • затруднённое дыхание;
  • обширные высыпания на коже.

Не игнорируйте тревожные сигналы организма. Даже если укус кажется безобидным, некоторые инфекции проявляются не сразу. Своевременное обращение к врачу помогает избежать серьезных осложнений и сохранить здоровье.

