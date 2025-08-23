Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Укус комара крупным планом
Укус комара крупным планом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:23

Почему комары выбирают только одного человека: врачи объяснили риск

Спорт и стресс усиливают внимание комаров к человеку

Вы замечали, что в одной компании комары буквально "атакуют" только одного человека, а остальных почти не трогают? Это не случайность — дело в особенностях организма, поясняют специалисты.

Почему именно вас?

Комары ориентируются не на вкус крови, а на запах тела, температуру кожи и количество углекислого газа, которое выделяется при дыхании.

Чаще в "мишень" попадают люди, у которых:

  • повышенная температура тела;
  • более активные потовые железы;
  • учащённое дыхание (например, при стрессе или после физической нагрузки).

Во время спорта организм вырабатывает больше тепла, углекислого газа и молочной кислоты — всё это и привлекает кровососов как маяк.

Это не только раздражает

Врачи напоминают: укусы комаров — не просто неприятный зуд.
Насекомые могут быть переносчиками опасных инфекций, включая вирусные и паразитарные заболевания.

Как защититься

  • используйте репелленты;
  • надевайте светлую и закрытую одежду на природе;
  • избегайте мест скопления комаров в вечерние часы;
  • на ночь проветривайте помещение и используйте сетку на окнах.

