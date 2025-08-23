Почему комары выбирают только одного человека: врачи объяснили риск
Вы замечали, что в одной компании комары буквально "атакуют" только одного человека, а остальных почти не трогают? Это не случайность — дело в особенностях организма, поясняют специалисты.
Почему именно вас?
Комары ориентируются не на вкус крови, а на запах тела, температуру кожи и количество углекислого газа, которое выделяется при дыхании.
Чаще в "мишень" попадают люди, у которых:
- повышенная температура тела;
- более активные потовые железы;
- учащённое дыхание (например, при стрессе или после физической нагрузки).
Во время спорта организм вырабатывает больше тепла, углекислого газа и молочной кислоты — всё это и привлекает кровососов как маяк.
Это не только раздражает
Врачи напоминают: укусы комаров — не просто неприятный зуд.
Насекомые могут быть переносчиками опасных инфекций, включая вирусные и паразитарные заболевания.
Как защититься
- используйте репелленты;
- надевайте светлую и закрытую одежду на природе;
- избегайте мест скопления комаров в вечерние часы;
- на ночь проветривайте помещение и используйте сетку на окнах.
