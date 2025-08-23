Почему комары выбирают только одного человека: врачи объяснили риск

Вы замечали, что в одной компании комары буквально "атакуют" только одного человека, а остальных почти не трогают? Это не случайность — дело в особенностях организма, поясняют специалисты.

Почему именно вас?

Комары ориентируются не на вкус крови, а на запах тела, температуру кожи и количество углекислого газа, которое выделяется при дыхании.

Чаще в "мишень" попадают люди, у которых:

повышенная температура тела;

более активные потовые железы;

учащённое дыхание (например, при стрессе или после физической нагрузки).

Во время спорта организм вырабатывает больше тепла, углекислого газа и молочной кислоты — всё это и привлекает кровососов как маяк.

Это не только раздражает

Врачи напоминают: укусы комаров — не просто неприятный зуд.

Насекомые могут быть переносчиками опасных инфекций, включая вирусные и паразитарные заболевания.

Как защититься