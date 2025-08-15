Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
комар Anopheles minimus
комар Anopheles minimus
© Wikimedia Commons by James Gathany is licensed under Public Domain
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:43

Репелленты под микроскопом: как выбрать безопасный спрей от комаров – важные предостережения

Химическая атака: эксперт предупреждает об опасности спреев от комаров

Доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов предостерег от потенциальных рисков, связанных с использованием спреев от комаров. Большинство этих средств основаны на химических репеллентах, которые при высокой концентрации могут вызывать раздражение кожи, головные боли и, в редких случаях, даже нейротоксические эффекты.

По словам Андрея Дорохова, синтетические пиретроиды, которые часто используются в спреях от комаров, оказывают негативное воздействие не только на насекомых, но и на человека. Они могут вызывать аллергические реакции, раздражение слизистых оболочек и даже нарушения в работе центральной нервной системы при вдыхании в замкнутом пространстве.

Опасные компоненты: бензолсодержащие соединения и фталаты

Эксперт настоятельно рекомендует избегать покупки средств, в составе которых содержатся бензолсодержащие соединения и фталаты. Эти вещества могут обладать канцерогенным действием и нарушать гормональный баланс при регулярном использовании. Внимательно изучайте этикетки перед покупкой, чтобы обезопасить себя и своих близких.

Нанесение чрезмерных количеств спрея на кожу или вблизи лица, особенно в области глаз и рта, также не рекомендуется. Это лишь увеличивает риск системного всасывания активных веществ, что может привести к нежелательным последствиям для здоровья. Соблюдайте рекомендуемую дозировку, указанную производителем.

Сочетание с солнцезащитными средствами: избегайте взаимодействия

Важно избегать сочетания репеллентов с солнцезащитными средствами, чтобы не повысить их токсичность. Некоторые компоненты солнцезащитных средств могут взаимодействовать с репеллентами, усиливая их негативное воздействие на кожу. Наносите средства по отдельности, соблюдая интервал во времени.

Нанесение репеллентов на одежду в попытке избежать контакта с кожей не всегда эффективно. Для обработки одежды лучше использовать специальные аэрозоли с перметрином. Эти средства обладают стойкостью к стирке и длительным действием, обеспечивая надежную защиту от комаров.

Повторное применение: не увеличивает защиту, а повышает риск

Частое повторное применение спреев не усиливает защиту, а наоборот, повышает риск отравления. Соблюдайте рекомендованную частоту применения, указанную в инструкции. Не стоит использовать спреи чаще, чем это необходимо.

Интересные факты о комарах:

  • Комары-самки нуждаются в крови для производства яиц.
  • Самцы комаров питаются нектаром растений.
  • Комары могут переносить различные заболевания, такие как малярия, лихорадка денге и вирус Зика.
  • Существует более 3500 видов комаров в мире.

При использовании спреев от комаров необходимо соблюдать меры предосторожности. Всегда внимательно читайте инструкцию перед применением. Избегайте попадания средства в глаза и на слизистые оболочки. При появлении признаков раздражения кожи или других нежелательных реакций немедленно прекратите использование средства и обратитесь к врачу.

Альтернативные методы защиты: природные средства и ловушки

Помимо химических репеллентов, существуют и другие методы защиты от комаров. К ним относятся использование природных средств, таких как эфирные масла цитронеллы, лаванды и мяты, а также установка ловушек для комаров. Выбор метода защиты зависит от индивидуальных предпочтений и обстоятельств.

Использование спреев от комаров требует осторожности. Соблюдение мер предосторожности, правильный выбор средств и их умеренное применение помогут защитить себя от комаров, минимизируя при этом возможные риски для здоровья. Будьте внимательны к своему здоровью и выбору средств защиты.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Забудьте о боли в спине: простые упражнения на ночь, рекомендованные экспертом сегодня в 8:29

Секрет здоровой спины раскрыт: 10 минут, которые изменят ваше утро навсегда

Реабилитолог рассказал о простых вечерних упражнениях, которые избавят от утренней боли в спине. Узнайте о комплексе упражнений и ритуале перед сном!

Читать полностью » Врач Нечаев назвал упражнения для снятия усталости и отёков в ногах при сидячей работе сегодня в 8:10

Сидите по 8 часов? Вот что сделает ваши ноги лёгкими за 5 минут

Врач Владимир Нечаев назвал пять простых упражнений, которые помогут снять отёки и усталость в ногах прямо на рабочем месте.

Читать полностью » Новый закон о медицине: когда врачам разрешено отступать от клинических рекомендаций сегодня в 7:29

Врачи больше не боятся: новый закон меняет правила игры в российской медицине – что нужно знать

В России врачам разрешено отступать от клинических рекомендаций. Закон дает больше свободы в принятии решений, но требует четких критериев и адаптации.

Читать полностью » Наиль Абелгузин сообщил о спасении ребёнка с инородным предметом в носу сегодня в 7:28

Врач достал из носа ребёнка то, чего там быть не должно

В Башкирии маленькая девочка засунула в нос таблетку, и у неё начались проблемы с дыханием. Быстрая реакция мамы помогла избежать беды.

Читать полностью » Возраст отца и риск выкидыша: эмбриолог раскрыл связь в ЭКО сегодня в 6:29

Возраст отца - бомба замедленного действия: эмбриолог раскрыл опасную правду

Эмбриолог рассказал, что возраст отца влияет на риск выкидыша при ЭКО. Исследование показало связь между возрастом отца и успешностью беременности, а также риском психоневрологических нарушений у детей.

Читать полностью » Диетолог Писарева: гречишный мёд полезен при анемии и гипертонии сегодня в 6:25

Врачи раскрыли: этот сорт мёда спасает сердце и поднимает гемоглобин

Гречишный мёд помогает при анемии и гипертонии, акациевый подходит детям, а липовый защищает от вирусов. Эксперты рассказали, как сохранить его пользу.

Читать полностью » Врач объяснила, как цитрусовые и цельнозерновые продукты защищают почки сегодня в 5:21

Простые продукты, которые помогут почкам работать без сбоев

Цитрусовые, клетчатка и вода могут защитить почки от камней. Нефролог рассказала, какие продукты стоит есть чаще, а от чего лучше отказаться.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Мельникова назвала заболевания, при которых арбуз нужно есть с осторожностью сегодня в 4:18

Сочные, но не для всех: гастроэнтеролог предупредила об опасности арбузов

Арбузы полезны для сердца, сосудов и иммунитета, но при некоторых заболеваниях их стоит есть с осторожностью. Врач рассказала, кому особенно важно помнить об этом.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Биограф Эндрю Мортон: принцесса Диана могла бы помирить Уильяма и Гарри
Садоводство

Забудьте о покупке укропа: простой способ вырастить его дома
Еда

Маковый торт: как правильно выбрать ингредиенты для идеального десерта
Садоводство

Цитронелла эффективна против комаров, но несёт угрозу полезным насекомым
Дом

Какие предметы в доме могут навредить кошке
Спорт и фитнес

Тренер Литовченко рассказал, как похудеть летом с помощью естественной активности
Туризм

Популярные направления для глэмпинга в России
Наука и технологии

В журнале Physical Review X подтвердили обнаружение сверхэнергетического нейтрино KM3-230213
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru