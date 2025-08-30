Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Комар
Комар
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 11:53

Дождь для нас — романтика, а для насекомых апокалипсис: кто умудряется выживать под ливнем

Биологи: лёгкость и органы чувств помогают комарам выживать в ливень

Представьте: для нас дождь — просто привычное явление природы, иногда приятное, иногда надоедливое. Но для крошечных обитателей мира насекомых каждая капля — словно падающий метеорит. Огромные по их меркам водяные снаряды рушатся с неба, ломают крылья, сбивают с курса и часто становятся смертельными ловушками. Однако есть среди насекомых те, кто умудряется не только пережить это безумие, но и продолжает летать даже в самую ливневую непогоду. И имя им — комары.

Капли-убийцы

Диаметр дождевой капли может достигать 6-7 миллиметров, а её вес в десятки раз превышает массу обычного насекомого. Для мухи или пчелы столкновение с каплей на скорости в 30 км/ч равносильно удару автомобиля. Вода расплющивает хрупкое тельце, ломает крылья и лишает шансов на спасение. Более-менее спокойно дождь переносят только крупные летуны вроде стрекоз или шершней. Для большинства остальных встреча с каплей — приговор.

Почему выживает комар

И всё же есть исключение. Обычная дождевая капля весит примерно в 50 раз больше, чем сам комар. Казалось бы, он обречён. Но именно его лёгкость спасает. Столкновение не разрушает его тело, а наоборот — капля "всасывает" насекомое внутрь, не передавая энергию удара. Комар оказывается в водяной тюрьме, падает вместе с каплей на несколько длин своего тела вниз, а затем вырывается и продолжает полёт.

Секрет ловкого манёвра

Дело не только в массе. У комара есть уникальный инструмент — джонстонов орган, расположенный у основания усиков. Он позволяет улавливать малейшие колебания воздуха и предсказывать траекторию падающей капли. Чувствуя приближение удара, насекомое делает резкий переворот — "бочку" в воздухе. Вода лишь скользит по его лапкам, а сам кровосос уходит невредимым.

Экстремальные перегрузки

Иногда избежать удара не удаётся, и тогда комару приходится терпеть серьёзные перегрузки. Капля уносит его вниз с ускорением, которое достигает 300 G. Для человека такая нагрузка смертельна — уже 16 G способны привести к потере сознания и гибели. Но комар справляется с этим с удивительной лёгкостью.

Опаснее оставаться на месте

Парадоксально, но в дождь для комара безопаснее быть в воздухе, чем прятаться на земле. Если капля настигнет его, когда он сидит на травинке или стене, у насекомого не будет шанса. Вода размажет его по поверхности так же, как рука по комариной тушке. Особенно опасно оказаться внутри капли у самой земли: если не успеет выбраться, то при ударе о поверхность он погибнет вместе с ней.

В итоге можно сказать: секрет живучести комара — в его крошечных размерах, особой чувствительности и невероятной способности выдерживать перегрузки. То, что для большинства насекомых превращается в конец света, для него — всего лишь дождливый день.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Европейская обыкновенная кошка: происхождение, характер и правила ухода сегодня в 3:37

Кошка-атлет с глазами любой расцветки: порода, которая покоряет семьи по всей Европе

Европейская обыкновенная кошка — грациозная и умная, с богатой историей и крепким здоровьем. Почему именно она считается идеальным питомцем для семьи?

Читать полностью » Учёные: у собак около 1700 вкусовых рецепторов и четыре основных вкуса сегодня в 2:16

Язык собаки — не просто для еды: его настоящие функции удивляют

Собачий язык — это не просто милое высовывание. Он управляет эмоциями, охлаждает тело и даже может рассказать о здоровье питомца.

Читать полностью » Сколько живут чихуахуа и от чего зависит продолжительность их жизни сегодня в 1:22

Эта крошка бросается на собак в пять раз больше — смелость без границ

Чихуахуа — собака, которая не знает своих размеров. Она готова защищать семью до конца и при этом остаётся нежным компаньоном на долгие годы.

Читать полностью » Красивые и редкие клички для кошек и котов — рекомендации заводчиков сегодня в 0:26

Эти имена для кошек звучат так красиво, что хочется завести питомца

Как назвать кошку, чтобы имя звучало необычно, легко запоминалось и отражало её характер? От классики до самых смелых идей — полный гид для вдохновения.

Читать полностью » Китайский инженер Син Чжилей построил для котов мини-метро с поездами и станцией вчера в 22:42

Метро для пушистых: проект, который покорил соцсети

Китайский инженер снова удивил интернет: он построил для своих питомцев настоящий метрополитен. Что скрывается за этим проектом?

Читать полностью » Дирдре Барретт: собаки переживают во сне прогулки, игры и моменты с хозяином вчера в 21:17

Собака спит и улыбается: учёные выяснили, кто чаще всего снится питомцам

Учёные выяснили, что собаки чаще всего видят во сне. Спойлер: их сны трогательнее, чем можно представить.

Читать полностью » Эксперты объяснили, как правильно содержать джек-рассела в маленькой квартире вчера в 20:21

Джек-рассел в квартире: возможно ли усмирить этот вулкан энергии

Джек-рассел — собака с бесконечной энергией. Как справиться с её активностью, если вы живёте в маленькой квартире? Вот проверенные советы.

Читать полностью » Ветеринары подтвердили: собаки могут испытывать панические атаки вчера в 19:18

Ваша собака дрожит и ищет укрытие? Это не просто страх

Могут ли собаки переживать панические атаки? Узнайте, какие признаки указывают на это состояние, что его вызывает и как помочь питомцу.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Проверка ОСАГО по госномеру: инструкция на сайте Национальной страховой системы
Красота и здоровье

Сладкая зависимость: как снизить потребление сахара и улучшить самочувствие – 3 шага
Еда

Утка с яблоками и рисом: рецепт запекания в духовке на 4 порции
Садоводство

Белокрылка в теплице: агрономы рекомендуют минимум три обработки с интервалом пять дней
Дом

Лучшие материалы для штор с антистатическим эффектом
Красота и здоровье

Печень трески – кладезь витаминов: как правильно употреблять для максимальной пользы
Садоводство

Защита сливы от вредителей: как ловчие пояса помогут сохранить урожай - советы садоводам
Еда

Приготовьте запечённую картошку с грибами и помидорами: пошаговая инструкция
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru