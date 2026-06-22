Собаку покусали комары: обычный зуд может скрыть проблему, которую нельзя запускать

Сезонная активность насекомых заставляет владельцев домашних животных искать способы защиты своих любимцев. Главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев рассказал NewsInfo, чем именно опасны комары для кошек и собак.

Ранее сообщалось, что представители ветеринарного сообщества указывали на серьезные риски для здоровья домашних животных при контакте с кровососущими насекомыми. Также специалисты предупреждали, что использование человеческих репеллентов для обработки питомцев категорически недопустимо из-за высокой токсичности составов.

По словам ветеринара, основная проблема при массовом нападении насекомых заключается в развитии у питомца аллергических реакций. При этом постоянный зуд и воспаления на коже могут быть признаком целого спектра аллергенов в окружающей среде.

"Могут возникать аллергические уплотнения на коже, собака может чесаться. Можно дать питомцу антигистаминное средство. Если видите, что животное опухло, отекло, лучше показать его ветеринарному специалисту", — отметил эксперт.

Другой серьезный аспект — дирофиляриоз, передающийся через укусы, предупредил ветврач. Болезнь распространяется вместе с личинками-паразитами, которые попадают в кровь животного. Специалист пояснил, что хотя заболевание считается сравнительно редким, риск заражения существует, особенно у питомцев, путешествующих с хозяевами в южные регионы. Примечательно, что своевременная дезинсекция дачных участков помогает существенно снизить популяцию переносчиков инфекций.

"Надо защищаться теми средствами, которые имеются, то есть инсектицидами. Лучше всего, если это будут аэрозоли, то есть не капли на холку. Это будет более эффективно в случае с комарами", — пояснил эксперт.

Специалист уточнил, что даже при использовании инсектицидов владельцам стоит сохранять бдительность, так как защита от комаров работает не настолько надежно, как против клещей или блох. Стоит помнить, что эктопаразиты часто проникают в жилые помещения даже на одежде владельцев. Кроме того, владельцам, чьи питомцы постоянно вылизывают лапы, рекомендуется внимательно следить за состоянием кожных покровов, так как зуд не всегда вызван укусами насекомых. Также эксперты напоминают, что риск передачи патогенов от кровососущих возрастает в периоды резкого потепления.

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