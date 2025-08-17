Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака
Собака
© Designed by Freepik by wirestock is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:22

Укус комара может обернуться бедой для собак — причина удивляет хозяев

Комары не передают денге собакам, но опасен дирофиляриоз — ветеринары

С наступлением жаркого сезона в сочетании с ливнями создаются идеальные условия для размножения комаров. Особенно быстро распространяется Aedes aegypti — тот самый комар, что является главным переносчиком лихорадки денге. Владельцы собак часто тревожатся: могут ли их питомцы заразиться этим заболеванием?

Денге и собаки: миф или реальность?

Несмотря на рост числа случаев заболеваний у людей, хорошая новость в том, что лихорадка денге, Зика и чикунгунья не передаются собакам. Эти вирусы опасны исключительно для человека, поэтому укус Aedes aegypti не вызовет у четвероногого друга лихорадку, слабость или диарею. Максимум — зуд и покраснение на коже.

Опасность не в вирусе, а в паразитах

Хотя денге собакам не грозит, комары действительно могут передавать другие болезни. Наибольшую опасность представляет дирофиляриоз — заболевание, вызванное сердечными червями. Комар может стать переносчиком личинок, заражая одну собаку от другой. Болезнь тяжёлая и требует серьёзного лечения.

Не стоит забывать и о другой угрозе — лейшманиозе, который переносят москиты. Это заболевание поражает иммунную систему собаки и сопровождается анорексией, лихорадкой, анемией и поражением печени.

Как защитить питомца

Чтобы снизить риск заражения, ветеринары рекомендуют:

  • поддерживать чистоту территории, где живёт собака,
  • избегать мест с застоявшейся водой,
  • использовать специальные ошейники-репелленты,
  • при необходимости применять спреи или пипетки с натуральными веществами (например, цитронеллой).

Важно помнить: человеческие репелленты для собак опасны. Они могут вызвать ожоги кожи или даже отравление.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Собаки проявляют стресс и одиночество при нехватке внимания хозяина вчера в 17:50

8 признаков, что собаке не хватает любви и общения — проверьте своего питомца

Как понять, что ваша собака чувствует себя обделённой? Узнайте ключевые признаки эмоционального пренебрежения и способы вернуть питомцу радость.

Читать полностью » Укусы пчел: симптомы и последствия для домашних животных вчера в 16:54

Страх перед природой: как укусы насекомых могут изменить летние прогулки с питомцем

Летние прогулки с питомцем могут обернуться опасностью. Узнайте, как защитить своего любимца от укусов пчел и что делать в экстренных ситуациях!

Читать полностью » Исследование: правильное питание увеличивает продолжительность жизни кошек на 2–3 года вчера в 16:01

Лайфхаки для здоровья: как сделать так, чтобы кошка жила дольше и счастливо

Ваша кошка может прожить до 20 лет — если помочь ей правильно. 8 важных правил ухода за пожилыми питомцами, которые продлят их жизнь и сохранят здоровье.

Читать полностью » Ветеринары: стрижка кошек летом может нарушить терморегуляцию вчера в 15:49

Летняя стрижка кошек: чем может обернуться благое намерение

Летняя стрижка для кошек: стоит ли рисковать? Узнайте, как помочь вашему питомцу в жару, не прибегая к стрижке и сохраняя его здоровье.

Читать полностью » Как охладить собаку или кошку в жару: рекомендации специалистов вчера в 15:43

Лето в опасности: 7 аксессуаров, которые спасут вашего любимца от зноя

Жара — испытание для питомцев. 7 аксессуаров, которые помогут им пережить лето без стресса: от охлаждающих жилетов до солнцезащитных очков. Ваш любимец скажет спасибо!

Читать полностью » Ветеринары предупреждают: чем могут быть опасны дикие ежи для домашних животных вчера в 14:50

Почему колючий гость может стать проблемой для вашего сада

Ёжик на участке — это удача или угроза? Разбираемся, чем полезны колючие гости, чего от них ждать и как правильно с ними обращаться.

Читать полностью » Основные ошибки в воспитании котят: советы от зоологов и практиков вчера в 14:04

Секреты, которые помогут вашему котёнку стать звездой среди домашних любимцев

Как вырастить идеального кота? 8 правил, которые работают с первых дней. Узнайте, как сделать питомца ласковым, здоровым и послушным!

Читать полностью » Уход за грызунами: как выбрать подходящего питомца для занятых людей вчера в 13:34

Не кошки и не собаки: какие питомцы покоряют сердца без лишних хлопот

Узнайте о грызунах, которые не требуют особого ухода и могут стать отличными питомцами. Хомяки, морские свинки, шиншиллы и крысы — идеальные компаньоны!

Читать полностью »

Новости
Еда

Кулинары перечислили лучшие летние комбинации фруктов с сыром
Питомцы

Особенности характера и поведения бенгальских кошек по данным заводчиков
Авто и мото

MG представила гибридный внедорожник HS Hybrid+ в Чехии
Спорт и фитнес

Интервальная тренировка: гребля, бёрпи и броски медбола в 8-минутных раундах
Дом

Способы освежить воздух в туалете без дорогой химии
Дом

Причины появления мошек в доме и способы борьбы с ними
Наука и технологии

Исследователи IBEC показали процесс прикрепления человеческого эмбриона к эндометрию в реальном времени
Спорт и фитнес

Гинеколог Дженнифер Ву объяснила влияние оральных контрацептивов на рост мышц у женщин
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru