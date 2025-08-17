Укус комара может обернуться бедой для собак — причина удивляет хозяев

С наступлением жаркого сезона в сочетании с ливнями создаются идеальные условия для размножения комаров. Особенно быстро распространяется Aedes aegypti — тот самый комар, что является главным переносчиком лихорадки денге. Владельцы собак часто тревожатся: могут ли их питомцы заразиться этим заболеванием?

Денге и собаки: миф или реальность?

Несмотря на рост числа случаев заболеваний у людей, хорошая новость в том, что лихорадка денге, Зика и чикунгунья не передаются собакам. Эти вирусы опасны исключительно для человека, поэтому укус Aedes aegypti не вызовет у четвероногого друга лихорадку, слабость или диарею. Максимум — зуд и покраснение на коже.

Опасность не в вирусе, а в паразитах

Хотя денге собакам не грозит, комары действительно могут передавать другие болезни. Наибольшую опасность представляет дирофиляриоз — заболевание, вызванное сердечными червями. Комар может стать переносчиком личинок, заражая одну собаку от другой. Болезнь тяжёлая и требует серьёзного лечения.

Не стоит забывать и о другой угрозе — лейшманиозе, который переносят москиты. Это заболевание поражает иммунную систему собаки и сопровождается анорексией, лихорадкой, анемией и поражением печени.

Как защитить питомца

Чтобы снизить риск заражения, ветеринары рекомендуют:

поддерживать чистоту территории, где живёт собака,

избегать мест с застоявшейся водой,

использовать специальные ошейники-репелленты,

при необходимости применять спреи или пипетки с натуральными веществами (например, цитронеллой).

Важно помнить: человеческие репелленты для собак опасны. Они могут вызвать ожоги кожи или даже отравление.