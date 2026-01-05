Комары вместо сувениров: что в Индии действительно угрожает туристам

Поездки в Индию остаются популярными среди россиян, однако тропический климат и особенности эпидемиологической обстановки требуют повышенного внимания к здоровью. Основные риски для туристов связаны с заболеваниями, передающимися через укусы насекомых, но специалисты подчёркивают, что при соблюдении простых мер предосторожности вероятность заражения можно существенно снизить. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

Эпидемиологическая ситуация в Индии

Переносчики малярии и лихорадки денге встречаются на территории всей Индии, однако общая ситуация за последние годы заметно улучшилась. По данным министерства здравоохранения страны, с 2015 года заболеваемость малярией сократилась на 78,1%, а смертность от неё - на 77,6%. Это стало результатом масштабных профилактических программ и усиления санитарного контроля.

Врач посольства России в Индии Наталья Панфилова отметила, что даже в крупных мегаполисах уровень заболеваемости остаётся относительно низким. Так, в ноябре прошлого года в Дели было зафиксировано 67 случаев малярии и 365 случаев лихорадки денге. Эти показатели, по её словам, свидетельствуют о снижении рисков по сравнению с предыдущими периодами.

Как туристам снизить риск заражения

Основной мерой защиты от инфекций, переносимых комарами, остаётся профилактика укусов. Наталья Панфилова рекомендует туристам выбирать одежду с длинными рукавами и штанинами, особенно в утренние и вечерние часы, когда насекомые наиболее активны. Дополнительной защитой служит обработка одежды и открытых участков кожи специальными отпугивающими средствами.

"Говоря о риске заражения малярией, денге и другими болезнями, переносимыми комарами, стоит носить одежду с длинными рукавами и штанинами, особенно в активные для переносчиков часы, и обрабатывать одежду специальными составами", — сказала врач посольства России в Индии Наталья Панфилова.

Она подчеркнула, что такие меры значительно снижают вероятность контакта с переносчиками инфекции.

Чем опасны малярия и денге

Малярия относится к инфекционным заболеваниям, вызываемым паразитами рода Plasmodium, и передаётся через укусы инфицированных комаров. Опасность болезни заключается в поражении жизненно важных органов и риске тяжёлых осложнений, включая отёк головного мозга, острую почечную и сердечную недостаточность. Лечение проводится исключительно в стационаре под медицинским наблюдением.

Лихорадка денге является вирусной инфекцией, распространённой в странах Юго-Восточной Азии. По данным Всемирной организации здравоохранения, специфического лечения от неё не существует, а вакцина применяется только для людей, уже перенёсших заболевание. Несмотря на то что более 80% случаев протекают легко или бессимптомно, денге может приводить к опасным осложнениям, что делает профилактику особенно важной для путешественников.