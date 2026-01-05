Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Комар и человек
Комар и человек
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:09

Комары вместо сувениров: что в Индии действительно угрожает туристам

Комары остаются основным источником инфекций в Индии — врач Панфилова

Поездки в Индию остаются популярными среди россиян, однако тропический климат и особенности эпидемиологической обстановки требуют повышенного внимания к здоровью. Основные риски для туристов связаны с заболеваниями, передающимися через укусы насекомых, но специалисты подчёркивают, что при соблюдении простых мер предосторожности вероятность заражения можно существенно снизить. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

Эпидемиологическая ситуация в Индии

Переносчики малярии и лихорадки денге встречаются на территории всей Индии, однако общая ситуация за последние годы заметно улучшилась. По данным министерства здравоохранения страны, с 2015 года заболеваемость малярией сократилась на 78,1%, а смертность от неё - на 77,6%. Это стало результатом масштабных профилактических программ и усиления санитарного контроля.

Врач посольства России в Индии Наталья Панфилова отметила, что даже в крупных мегаполисах уровень заболеваемости остаётся относительно низким. Так, в ноябре прошлого года в Дели было зафиксировано 67 случаев малярии и 365 случаев лихорадки денге. Эти показатели, по её словам, свидетельствуют о снижении рисков по сравнению с предыдущими периодами.

Как туристам снизить риск заражения

Основной мерой защиты от инфекций, переносимых комарами, остаётся профилактика укусов. Наталья Панфилова рекомендует туристам выбирать одежду с длинными рукавами и штанинами, особенно в утренние и вечерние часы, когда насекомые наиболее активны. Дополнительной защитой служит обработка одежды и открытых участков кожи специальными отпугивающими средствами.

"Говоря о риске заражения малярией, денге и другими болезнями, переносимыми комарами, стоит носить одежду с длинными рукавами и штанинами, особенно в активные для переносчиков часы, и обрабатывать одежду специальными составами", — сказала врач посольства России в Индии Наталья Панфилова.

Она подчеркнула, что такие меры значительно снижают вероятность контакта с переносчиками инфекции.

Чем опасны малярия и денге

Малярия относится к инфекционным заболеваниям, вызываемым паразитами рода Plasmodium, и передаётся через укусы инфицированных комаров. Опасность болезни заключается в поражении жизненно важных органов и риске тяжёлых осложнений, включая отёк головного мозга, острую почечную и сердечную недостаточность. Лечение проводится исключительно в стационаре под медицинским наблюдением.

Лихорадка денге является вирусной инфекцией, распространённой в странах Юго-Восточной Азии. По данным Всемирной организации здравоохранения, специфического лечения от неё не существует, а вакцина применяется только для людей, уже перенёсших заболевание. Несмотря на то что более 80% случаев протекают легко или бессимптомно, денге может приводить к опасным осложнениям, что делает профилактику особенно важной для путешественников.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Розмарин усилил кровообращение кожи головы и рост волос — Correio Braziliense сегодня в 1:30
Волосы редеют — а на кухне лежит спасение: это растение будит корни и останавливает обвал

Розмарин всё чаще называют натуральным помощником для роста и укрепления волос. Почему это растение ценят в уходе за кожей головы и как его используют дома.

Читать полностью » Учёные связали регулярное потребление кофе со снижением риска цирроза — Food & Function вчера в 20:58
Пью 2 чашки кофе — и организм получает защиту: всё дело в веществах, о которых никто не говорит

Учёные выяснили, как регулярное употребление кофе связано со снижением риска болезней печени и почек. Узнайте, какие вещества в напитке играют ключевую роль в его полезных свойствах.

Читать полностью » Жирная пища делает донорскую кровь непригодной — трансфузиолог Кривов вчера в 16:03
Собралась сдавать кровь — привычный завтрак всё испортил: процедуру пришлось отменить

Перед сдачей крови донорам важно изменить рацион. Врач объяснил, какие продукты запрещены за сутки до донации и как правильно питаться после процедуры.

Читать полностью » Сахарный диабет повышает риск инфаркта и инсульта — хирург Григорьян вчера в 14:09
Инфаркт в семье — не приговор: какие риски действительно наследуются

Инфаркты в семье — не приговор. Врач объяснил, что действительно передаётся по наследству и как снизить риск сердечно-сосудистых катастроф.

Читать полностью » Рак невозможно полностью победить из-за разной биологии опухолей — онколог Каприн вчера в 14:04
Онкология — не одна болезнь: в чём главная сложность лечения рака

Главный онколог Минздрава объяснил, почему рак нельзя победить окончательно, но рассказал, в каких направлениях медицина уже добилась серьёзных успехов.

Читать полностью » Рост детских травм зафиксировали во время зимних каникул — консультант Тимофеева вчера в 13:59
Зимние горки — не безобидная забава: почему каникулы часто заканчиваются травмами

Минздрав республики напомнил родителям, как снизить риск детских травм зимой и почему тюбинг требует особой осторожности.

Читать полностью » Ахметова назвала похмелье интоксикацией продуктами распада алкоголя — Лента.ру вчера в 13:55
Один стакан воды меняет утро сильнее таблетки: простое правило за столом, которое спасает от тяжёлого похмелья

Похмелье — это интоксикация, а не "слабость". Врач объяснила, что делать до застолья и утром, чтобы не усугубить удар по организму.

Читать полностью » Чистик предупредила о нагрузке на печень при сочетании сладкого и крепкого — Лента.ру вчера в 13:55
Опьянение приходит незаметно, а удар — резкий: почему игристое и коктейли могут сорвать контроль

Гастроэнтеролог назвала сочетания алкоголя и еды, которые сильнее всего перегружают печень и поджелудочную. Некоторые из них опаснее, чем кажется.

Читать полностью »

Новости
Наука
В Арктике найдено кладбище китов, раскрывающее тайны древней истории — Science-et-vie
Происшествия
Сухогруз под флагом Вануату сел на мель у берегов Кубани — Shot
ДФО
РЖД подтвердили повреждение инфраструктуры после схода вагонов в Приамурье — РИА Новости
Происшествия
Стая бродячих собак напала на 10-летнего мальчика в Усть-Куте — ТАСС
Общество
Шерстяные свитеры и кальсоны стали базой зимней одежды в СССР — PrimaMedia
Общество
Соцфонд начал назначать страховые пенсии автоматически в 2026 году — Жанна Ивановская
Недвижимость
Госфонд компенсирует потери покупателей вторичного жилья — вице-президент РГР Банников
Мир
Госдолг ЕС растёт до 83,8% ВВП в 2026 году — аналитики РАН
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet