Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:46

Ваша кожа — как маяк для комаров: что скрывают результаты нового исследования

Употребление пива повышает риск укусов комаров на 35%

Многие замечали: на летней прогулке или пикнике одних людей комары облепляют, а других почти не трогают. Долгое время это считалось загадкой, но учёные из Университета Радбауда (Нидерланды) нашли объяснение. На фестивале Lowlands они провели эксперимент с участием 500 добровольцев и показали, что привычки и образ жизни напрямую влияют на привлекательность для насекомых.

Как проходил эксперимент

Учёные установили мобильную лабораторию прямо на территории музыкального фестиваля. Участники заполняли анкеты о питании, сне, привычках и затем помещали руку в специальную камеру с комарами. Насекомые не могли кусать — исследователи лишь фиксировали их реакцию на запах кожи.

Результаты показали:

  • употребление пива увеличивает "привлекательность" для комаров примерно на 35%;

  • проведённая ночь с партнёром также усиливает интерес насекомых;

  • душ и солнцезащитный крем, наоборот, уменьшают вероятность атак.

Что чувствуют комары

Комары ориентируются не только на углекислый газ и тепло тела. Ключевую роль играют летучие органические соединения, выделяемые кожей. Их состав зависит от множества факторов:

  • питания (алкоголь, пряности, сладости),

  • ухода за телом (гигиена, косметика),

  • состояния микробиоты кожи,

  • гормональных и физиологических изменений.

Таким образом, запах человека становится своеобразной "визитной карточкой", по которой насекомые выбирают жертву.

Сравнение факторов

Фактор Влияние Риск укусов
Пиво Усиливает выделение привлекательных веществ +35%
Сон с партнёром Усиление запаха кожи и пота Повышен
Душ Смывает летучие соединения и бактерии Снижен
Солнцезащитный крем Маскирует запах кожи Снижен

Советы шаг за шагом: как снизить риск укусов

  1. При активном отдыхе на природе ограничьте употребление алкоголя.

  2. Принимайте душ после физической активности или сна в жаркую погоду.

  3. Используйте солнцезащитные кремы и репелленты — они создают защитный слой.

  4. Носите лёгкую закрытую одежду, особенно вечером.

  5. Избегайте резких ароматов (духи, сладкие дезодоранты), которые могут привлечь насекомых.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: думать, что комары кусают всех одинаково.

  • Последствие: недооценка риска заражения тропическими болезнями.

  • Альтернатива: учитывать индивидуальные факторы привлекательности.

  • Ошибка: надеяться только на репелленты.

  • Последствие: укусы при длительном пребывании на воздухе.

  • Альтернатива: сочетать защитные меры — душ, одежду, солнцезащитный крем.

А что если…

А что если изучение "аромата кожи" позволит создавать индивидуальные средства защиты? Возможно, в будущем репелленты будут подбираться под химический состав пота конкретного человека.

Плюсы и минусы факторов

Подход Плюсы Минусы
Душ и уход за кожей Снижают привлекательность для насекомых Эффект кратковременный
Солнцезащитный крем Маскирует запах, защищает от УФ-излучения Требует регулярного обновления
Алкоголь (пиво) Может быть частью отдыха

Существенно повышает риск укусов

FAQ

Почему комары кусают меня чаще, чем других?
Вероятно, из-за состава запаха вашей кожи, который формируется под влиянием питания, гигиены и биологии организма.

Поможет ли душ полностью избавиться от атак?
Нет, но он заметно снижает вероятность укусов, смывая вещества, которые привлекают насекомых.

Можно ли пить пиво и защититься репеллентом?
Да, репеллент поможет, но эффективность защиты может снизиться, если организм выделяет больше привлекательных соединений.

Мифы и правда

  • Миф: комары выбирают "сладкую кровь".

  • Правда: они реагируют на запахи кожи и летучие вещества, а не на вкус крови.

  • Миф: свет ламп привлекает комаров.

  • Правда: они ориентируются на запах и углекислый газ, а не на свет.

3 интересных факта

  1. Только самки комаров кусают людей — им нужна кровь для развития яиц.

  2. У каждого человека свой "запаховой профиль", поэтому комары выбирают из толпы не случайно.

  3. Некоторые виды комаров являются переносчиками малярии, денге и вируса Зика.

Исторический контекст

  • Древность: люди защищались дымом и растительными маслами.

  • XIX век: впервые было показано, что комары переносят малярию.

  • XX век: появились промышленные репелленты.

  • XXI век: исследования доказали влияние диеты и образа жизни на привлекательность для насекомых.

Эксперимент в Нидерландах подтвердил: комары "выбирают" жертв по запаху кожи, а он напрямую зависит от привычек и образа жизни. Алкоголь и ночная потливость усиливают риск укусов, а душ и солнцезащитный крем снижают его. Это открытие не только объясняет повседневные наблюдения, но и помогает в профилактике болезней, которые переносят насекомые.

