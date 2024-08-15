Продажи "Москвича" увеличиваются, а цель в 27 тыс. единиц за 2024 год остается достижимой

Автозавод "Москвич" сохраняет цель по продажам 27 тысяч единиц в этом году

Автозавод "Москвич" подтвердил свои планы по продажам автомобилей в текущем году, несмотря на непростую экономическую ситуацию. Коммерческий директор завода Максим Златокрылец сообщил журналистам, что завод сохраняет цель по продажам 27 тысяч единиц в этом году.

По словам Златокрыльца, продажи автомобилей "Москвич" увеличиваются, и за первое полугодие было продано 10 тысяч автомобилей. На второе полугодие планом предусмотрено продажа еще 17 тысяч машин.

Златокрылец также отметил, что с начала года уже продано более 11,8 тысячи автомобилей "Москвич". Основной задачей завода сейчас является наращивание поставок в дилерскую сеть.

Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault передал правительству Москвы в мае 2022 года. На данный момент в линейке "Москвич" представлены три модели: городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".

Фото: From Wikimedia Commons/ Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы