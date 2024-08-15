Непредсказуемые расходы: сколько стоит владеть "Москвичом 6" в Москве

Эксплуатационные расходы на "Москвич 6" за 5 лет: сколько это будет стоить

Отечественный автомобиль "Москвич 6" 2024 года в кузове лифтбэк пользуется хорошим спросом в стране. Эксперты НАПИ решили оценить, сколько потребуется средств на его обслуживание, чтобы сопоставить будущие расходы со стоимостью самого транспортного средства. Для анализа была выбрана версия автомобиля в комплектации Business.

На данный момент цена автомобиля в этой комплектации составляет 2,4 миллиона рублей. При расчете были учтены все необходимые затраты, которые владелец понесет в течение пяти лет эксплуатации. В расчет вошли обязательное страхование автогражданской ответственности, добровольное каско, расходы на зимние шины, налоги и сборы, техническое обслуживание и возможные ремонтные работы.

Выяснилось, что за пять лет общие затраты, включая расходы на бензин, составят 1,92 миллиона рублей. Таким образом, расходы на эксплуатацию автомобиля за весь период не превысят его полной стоимости. Расчеты проводились для жителя Москвы, где многие показатели рассчитываются по максимальным ставкам. Автомобиль проходит 15 тысяч километров в год, что было использовано для оценки технического состояния. В расчеты также были включены потери стоимости машины. В итоге, ежегодные расходы составят 383,3 тысячи рублей, а один километр пробега обойдется в 25,55 рублей.

Фото:commons.wikimedia.org/ Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы (Creative Commons Attribution 4.0 International license)