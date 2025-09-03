"Москвич" снова буксует: продажи обвалились сильнее, чем ожидали

Автомобильный рынок в России переживает непростые времена, и нагляднее всего это видно на примере "Москвича". Завод, который ещё недавно активно наращивал объёмы, сейчас фиксирует заметное падение интереса со стороны покупателей. Последние данные продаж говорят сами за себя: темпы реализации автомобилей снижаются уже несколько месяцев подряд, а запуск новой модели пока не спасает ситуацию.

Продажи продолжают падать

По итогам августа 2025 года россияне приобрели лишь 1124 автомобиля "Москвич". Для сравнения, в июле дилеры реализовали 1270 машин, то есть рынок просел почти на 13% за один месяц. Ещё более тревожной выглядит динамика в годовом выражении: в августе 2024-го было продано 1900 автомобилей, а теперь показатель уменьшился на 41%.

С начала года завод выпустил и передал клиентам 9960 машин. Этот результат на четверть хуже прошлогоднего — тогда за восемь месяцев удалось реализовать 13 300 автомобилей. Таким образом, речь идёт не о временных колебаниях, а о системной проблеме.

Почему спрос снижается

Эксперты указывают на несколько факторов, которые могли повлиять на падение интереса. Прежде всего, это высокая конкуренция в сегменте кроссоверов, где отечественная марка вынуждена соперничать не только с другими российскими производителями, но и с китайскими компаниями, активно завоёвывающими рынок.

Кроме того, стоимость автомобилей "Москвич" остаётся выше ожиданий части покупателей. Даже новая модель вышла на рынок с ценником, который для многих семей оказывается неподъёмным. На фоне снижения реальных доходов населения это становится критичным.

Ставка на новинку

Чтобы оживить интерес к бренду, завод представил новый кроссовер "Москвич 8". Машина уже доступна в салонах и предлагается в двух вариантах оснащения. Минимальная стоимость составляет 2 980 000 рублей. Руководство предприятия надеется, что именно эта модель поможет переломить негативную динамику.

Новинка должна привлечь покупателей современным дизайном и расширенным набором функций. Однако первые итоги показывают: массового спроса на "Москвич 8" пока нет. Ситуация на рынке остаётся напряжённой, а сама компания вынуждена искать дополнительные пути для удержания интереса.