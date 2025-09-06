Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автомобиль Sehol QX 008
Автомобиль Sehol QX 008
© commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:23

Высокие кредиты и китайская конкуренция добивают продажи "нашего" бренда

ТАСС: продажи "Москвича" в августе 2025 года упали почти вдвое до 1,1 тыс. машин

Автомобильный бренд "Москвич" показал падение продаж в России. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, в августе 2025 года реализовано всего 1 124 автомобиля.

Динамика продаж

  • Август 2025 года - 1 124 машины.

  • Август 2024 года - 1 900 машин (по данным "Автостата").

  • Январь-август 2025 года - 9 960 машин суммарно.

Таким образом, продажи упали почти вдвое по сравнению с прошлым годом, хотя рыночная доля бренда осталась примерно на том же уровне.

Итог

Несмотря на сохраняемую долю рынка, снижение абсолютных продаж говорит о том, что "Москвич" сталкивается с теми же трудностями, что и весь российский автопром: высокая стоимость кредитов, падение покупательской способности и конкуренция со стороны китайских марок.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автостат: высокая стоимость ограничит популярность российского электромобиля сегодня в 10:43

Характеристики отличные, продажи — сомнительные: почему "Атом" может провалиться

Сергей Целиков считает, что электромобиль «Атом» не станет массовым в России: при цене 3–4 млн рублей спрос ограничится, несмотря на достойные характеристики.

Читать полностью » Эксперт Балашов: перекраска кузова из-за царапин может снизить стоимость авто сегодня в 10:33

Царапина на двери? Эксперты советуют не спешить с перекрасом

Эксперт объяснил, почему перекрашивать кузов из-за мелких царапин невыгодно: риск брака, коррозия под краской и потеря стоимости авто.

Читать полностью » Средний срок автокредитования в России растёт третий месяц подряд — данные НБКИ сегодня в 10:20

Антирекорд позади, но радости мало: автокредиты бьют новые рекорды длительности

В России увеличился средний срок автокредитов — теперь почти 5,5 лет. Эксперты объясняют рост доступностью бюджетных машин и субсидированием ставок.

Читать полностью » Страховые компании сообщили о новых схемах ДТП-мошенничества на дорогах России сегодня в 10:13

Мошенники придумали новые схемы на дорогах: как они ловят жертв

Страховщики раскрыли популярные схемы подставных ДТП: круги, перекрёстки и светофоры — главные точки, где мошенники охотятся за водителями.

Читать полностью » Известия: средняя цена российских автомобилей в августе 2025 года составила 1,5 млн рублей сегодня в 10:03

Цены растут и дальше: какие автомобили станут роскошью

Средняя цена нового российского авто достигла 1,58 млн рублей, а китайского — 3,53 млн. Разница вдвое, но обе категории продолжают дорожать.

Читать полностью » Линейка Dacia Duster и Bigster обновится: шестиступенчатый сегодня в 9:46

Bigster выходит на новый уровень — полноприводная система, которой не было раньше

Dacia готовит кроссоверы Duster и Bigster к дебюту с уникальной гибридной установкой Hybrid-G 150 4x4, совмещающей бензин, газ и электропривод.

Читать полностью » Доля российских автомобилей в Беларуси сократилась до 21% — статистика БAA сегодня в 9:07

Белорусский авторынок удивил: местные машины вытесняют российских конкурентов

Белорусский авторынок показывает неожиданные изменения: отечественные машины укрепляют позиции, а привычные марки теряют популярность.

Читать полностью » Новый внедорожник Toyota Land Cruiser FJ построят на базе Hilux Champ сегодня в 8:35

Toyota готовит сюрприз: внедорожник с дизелем, гибридом и даже электричкой

Toyota готовит компактный внедорожник с ретро-дизайном, базой Hilux и гибридными или дизельными моторами. Презентация — уже в 2025 году.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Капусту в Тамбовской области защищают от заморозков агроволокном и мульчей
Спорт и фитнес

Зорин: хотел бы спросить у Карпина, что улучшить для попадания в сборную России
Красота и здоровье

Врач Мария Беляева предупредила об опасности бесконтрольного приёма витаминов
Авто и мото

Эксперт Петров рассказал, почему видеокамеры и сигнализации не гарантируют защиту от угона
Наука и технологии

Ученые раскрыли тайну: магнитные поля повлияли на рождение Вселенной
Авто и мото

Автостат: первыми на возвращение в Россию могут решиться Hyundai и Kia
Авто и мото

Панорама УАЗ: новые двигатели мощностью 150 л.с. поступят на машины завода этой осенью
Дом

Сравнение материалов подушек и одеял: пух, синтетика, бамбук
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet