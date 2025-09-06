Высокие кредиты и китайская конкуренция добивают продажи "нашего" бренда

Автомобильный бренд "Москвич" показал падение продаж в России. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, в августе 2025 года реализовано всего 1 124 автомобиля.

Динамика продаж

Август 2025 года - 1 124 машины.

Август 2024 года - 1 900 машин (по данным "Автостата").

Январь-август 2025 года - 9 960 машин суммарно.

Таким образом, продажи упали почти вдвое по сравнению с прошлым годом, хотя рыночная доля бренда осталась примерно на том же уровне.

Итог

Несмотря на сохраняемую долю рынка, снижение абсолютных продаж говорит о том, что "Москвич" сталкивается с теми же трудностями, что и весь российский автопром: высокая стоимость кредитов, падение покупательской способности и конкуренция со стороны китайских марок.