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Москвич М90
Москвич М90
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Главная / Авто и мото
Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 18:11

Городские кроссоверы добрались до минус 41: как "Москвичи" выдержали северную проверку

В автомобильном мире есть особое очарование у вещей, которые выглядят слишком "городскими" для суровых условий, но всё же отправляются туда. Кроссоверы "Москвич" М70 и М90 — именно такой случай: современные формы, ориентированные на комфорт, оказались в Сургуте и Ноябрьске, где термометр опускался до -41 °C.

Масштаб проверки оказался внушительным: суммарный пробег двух моделей составил 13 тысяч километров. Это не просто формальный переезд из пункта А в пункт Б, а полноценное погружение в среду, где холод перестает быть просто погодой и становится главным техническим испытателем. При таких температурах проявляется всё: от эластичности резиновых уплотнителей до способности силовой установки поддерживать стабильный режим работы без потери эффективности.

Опыт эксплуатации в экстремальном холоде

Основное внимание при таких тестах традиционно уделяется тому, как автомобиль ведет себя в моменты максимального термического стресса. Для М70 и М90 критической точкой стали морозы ниже -40 °C. В таких условиях проверяется не столько паспортная мощность, сколько жизнеспособность всех систем жизнеобеспечения и механических узлов.

Судя по итоговым данным, машины справились с задачей, преодолев дистанцию без критических сбоев. Интерес здесь представляет именно контраст: автомобили, созданные для ритма современного города, продемонстрировали устойчивость в условиях, которые обычно резервируют для специализированных северных модификаций или внедорожников с иным характером.

Итог этих 13 тысяч километров — подтверждение того, что техническая база кроссоверов способна выдерживать глубокий минус, сохраняя работоспособность основных систем даже при -41 °C.

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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