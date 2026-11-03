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москвич 6
москвич 6
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Главная / Авто и мото
Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 16:01

Кузов набирает лишние 15 кг не просто так: как на заводе "Москвич" защищают машины от ржавчины

Кузов автомобиля — это, по сути, большая жестяная коробка, в которую встроены люди, двигатель и электромоторы. Но главная его проблема не в том, как он выглядит, а в том, как он ведет себя, когда на него начинают действовать влага, соль и перепады температур. В "Москвиче" рассказали, как именно они борются с этим естественным врагом металла, и в их ответе есть деталь, которая вызывает любопытство: количество защитных материалов, которое приходится наносить на одну машину, оказывается почти комическим в своих масштабах.

Процесс начинается сразу после сварки. Кузов не просто красят; его сначала физически очищают. Автоматическая линия погружает деталь в крупные ванны с технологическими растворами, чтобы подготовить металл к следующему этапу. Далее следует катафорезное грунтование. С технической точки зрения это интересное решение: электромиграция заставляет частицы грунта оседать не только на внешних поверхностях, но и заходить во внутренние полости, куда кисть или распылитель добраться крайне сложно. Грунт становится первым, невидимым слоем брони.

После грунта начинается работа с соединениями. Здесь завод называет цифру, которая лучше всего иллюстрирует масштабы задачи: на один кузов наносится более 150 метров специальной мастики. Это не просто "пройтись по швам". Это герметизация каждого стыка, чтобы влага не просачивалась в места, где металл тоньше или где он соединен сварным швом. По словам Максима Клюшкина, заместителя директора по проектам и инженерии серийной жизни АО МАЗ "Москвич", только эта операция добавляет машине более 15 кг к общему весу. Это значительное количество для легкого кроссовера, но, как отмечают в пресс-службе, такая избыточность оправдана условиями эксплуатации в России, где зимние реагенты агрессивнее, чем в климатических поясах с мягкими зимами.

Слои и скрытые полости

Верхнее лакокрасочное покрытие состоит минимум из четырех компонентов: два вида грунта, базовая эмаль и лак. Суммарная толщина этого "костюма" на выходе с завода составляет не менее 100 микрон. Каждый слой здесь работает на два фронта: он формирует цвет и блеск, который видит покупатель, и одновременно служит барьером для ультрафиолета и химии.

Но самая интересная часть защиты спрятана внутри. На финальном этапе в скрытые полости кузова под высоким давлением нагнетают жидкий воск. Это не та мастика, которая герметизирует стыки снаружи. Воск заполняет замкнутые пространства, куда воздух и влага проникают по законам диффузии. После нанесения кузов проходит термическую обработку, чтобы материал стабилизировался. Эта операция закрывает последние лазейки, через которые могла бы начать развиваться ржавчина в скрытых полостях дверей и порогов.

Сам процесс окраски в "Москвиче" — это, по их словам, один из самых технологически сложных участков. Роботы и автоматика круглосуточно контролируют микроклимат в камере: температуру, влажность, давление воздуха и скорость подачи лакокрасочных материалов. Ручной труд остается лишь там, где требуется ювелирная точность на труднодоступных участках, что, впрочем, не отменяет того факта, что основная нагрузка лежит на автоматизированном цикле.

Контроль качества здесь встроен в каждый этап. Перед передачей кузовов из одного цеха в другой проверяют 100% деталей. Освещенность при визуальном осмотре превышает 1500 люкс, чтобы выявить любые микродефекты. Толщину покрытия измеряют прямо на линии, а для проверки цветовой гармонии существует отдельная кабина с контролируемым светом. Это важно, потому что даже микронеровность или несовпадение оттенка на стыке деталей бросается в глаза в таких условиях.

Лаборатория предприятия сертифицирована для проведения испытаний по ГОСТ и европейским стандартам. Около 85% необходимых тестов завод выполняет сам. В оснащение входит камера солевого тумана, которая работает круглый год, имитируя агрессивную среду. Для более стрессовых испытаний, которые невозможно провсти на месте, привлекают профильных партнеров, в частности центр "НАМИ". Там автомобиль целиком помещают в соляную камеру с высокой концентрацией реагентов. По оценке "Москвича", такой ускоренный тест позволяет воспроизвести состояние кузова, сопоставимое примерно с семью годами обычной эксплуатации.

Данные, полученные в этих камерах, используются не просто для галочки, а для корректировки производственных процессов. Если где-то покрытие держится хуже, или влага находит путь в новую полость, технологи меняют параметры нанесения или состав защитных материалов. В итоге, та самая мастика длиной в 150 метров и 15 лишних килограммов веса — это не бюрократическая норма, а расчетный компромисс между надежностью, которую требует российский климат, и общей массой автомобиля.

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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