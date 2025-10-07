"Москвич" уходит в занос: продажи рухнули, и это только начало

Падение продаж автомобилей марки "Москвич" в сентябре 2025 года стало заметным сигналом: отечественный бренд, которому пророчили возвращение в лидеры, столкнулся с новой волной трудностей. За месяц россияне купили лишь около 1,2 тысячи новых машин этой марки — на 37 % меньше, чем в сентябре прошлого года. Несмотря на общий спад, кроссовер "Москвич 3" по-прежнему удерживает лидерство, обеспечивая 83 % всех продаж. Остальные модели — лифтбек "Москвич 6", электрическая версия "Москвич 3е" и крупный "Москвич 8" — делят между собой оставшиеся 17 %.

Динамика продаж и структура рынка

Если рассматривать данные за первые девять месяцев 2025 года, видно, что с января по сентябрь в стране реализовано 11,2 тысячи новых автомобилей марки. Это на четверть меньше, чем годом ранее. При этом почти треть всех машин оформили юридические лица — корпоративный спрос остаётся стабильным и составляет около 27,5 %. Обычные автолюбители обеспечили 72,5 % продаж, что указывает на наличие интереса к бренду, несмотря на снижение общего объёма.

Аналитики связывают спад с несколькими факторами: замедлением темпов поставок комплектующих, ростом цен на некоторые версии и изменением предпочтений покупателей, которые всё чаще выбирают китайские электромобили и гибриды.

Сравнение моделей "Москвича"

Модель Тип кузова Привод Средняя цена (руб.) Доля продаж Москвич 3 кроссовер передний от 2 млн 83 % Москвич 6 лифтбек передний от 2,4 млн 8 % Москвич 3е электромобиль передний от 3 млн 6 % Москвич 8 кроссовер полный от 3,3 млн 3 %

Главным преимуществом "Москвича 3" остаётся баланс цены, дизайна и доступности. Эта модель чаще всего используется в корпоративных автопарках, службах доставки и каршеринге. Электрическая версия "3е" пока занимает нишу в крупных городах, где развивается сеть зарядных станций.

Почему спрос падает

Конкуренция с китайскими марками. На российском рынке всё активнее укрепляются бренды Haval, Changan и Geely, предлагающие более широкий выбор моделей по сопоставимой цене. Ограниченный выбор комплектаций. Даже у популярного "Москвича 3" ассортимент опций остаётся ограниченным, что снижает привлекательность для частных покупателей. Имидж бренда. Несмотря на современный дизайн, восприятие "Москвича" до сих пор связано с советским прошлым, и маркетинг не всегда успевает за технологическими изменениями.

Как поддержать интерес к бренду

Шаг 1. Улучшить клиентский сервис

Создание единой цифровой платформы для владельцев, где можно отслеживать сервис, запасные части и акции, помогло бы удержать покупателей.

Шаг 2. Развивать электролинейку

Учитывая мировой тренд на "зелёный транспорт", стоит сделать акцент на "Москвиче 3е": добавить запас хода и расширить сеть зарядных станций.

Шаг 3. Упростить финансирование

Совместные программы с банками и страховыми компаниями — льготные кредиты, лизинг и каско по сниженным ставкам — способны сделать покупку доступнее.

А что если "Москвич" перезапустит линейку?

Если бренд обновит модельный ряд, добавив гибридные версии, то сможет вернуть часть аудитории, ищущей компромисс между бензином и электричеством. Кроме того, расширение экспортных поставок в страны СНГ и Ближнего Востока может компенсировать падение внутреннего спроса.

FAQ

— Как выбрать модель "Москвича"?

Если вам нужен универсальный вариант для города, подойдёт "Москвич 3". Для любителей электрокаров стоит обратить внимание на "3е", а тем, кто предпочитает простор — на "Москвич 8".

— Сколько стоит обслуживание?

Средняя стоимость ежегодного ТО колеблется от 15 до 25 тысяч рублей в зависимости от модели и региона.

— Что лучше: бензиновый или электрический "Москвич"?

Для ежедневных городских поездок электроверсия выгоднее, но для дальних путешествий надёжнее остаются традиционные моторы.

Мифы и правда о "Москвиче"

• Миф: все "Москвичи" полностью собраны в Китае.

Правда: локализация сборки в Москве превышает 50 %, включая сварку и окраску кузовов.

• Миф: электроверсия не подходит для зимы.

Правда: "Москвич 3е" оснащён системой термоконтроля батареи и адаптирован к морозам до -25 °C.

• Миф: запчасти трудно найти.

Правда: сеть официальных сервисов расширяется, а многие детали доступны через онлайн-каталоги.

Исторический контекст

Бренд "Москвич" впервые появился в 1946 году и долгое время был символом отечественного автопрома. После перерыва в производстве марка возродилась в 2022-м на базе бывшего завода Renault в Москве. Первые модели нового поколения — "Москвич 3" и "3е" — стали символом попытки объединить традиции и современные технологии.

Три интересных факта