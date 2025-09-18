Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Москвич 3
Москвич 3
© commons.wikimedia.org by GennadyL is licensed under CC0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:00

"Москвич" снова скрипит на поворотах: кроссовер обнажил слабые места прямо с салона

Владельцы "Москвича 3" сообщили о проблемах с клапанами и качеством сборки

Под советским названием "Москвич 3" скрывается кроссовер китайского происхождения, адаптированный для российского рынка. Машина привлекла внимание доступной ценой и узнаваемым брендом, но владельцы уже успели выявить ряд слабых мест, которые стоит учитывать тем, кто планирует покупку.

Какие претензии звучат чаще всего

Согласно отзывам, большинство жалоб касается качества сборки и долговечности комплектующих. Водители упоминают нестабильную работу мультимедийной системы, а также механические неисправности, которые иногда приходится устранять по гарантии. Прогорание клапанов при эксплуатации на газомоторном топливе стало одним из самых обсуждаемых недостатков.

Не обошлось и без проблем с деталями: фиксировались случаи поломки ремня генератора, износа шаровых опор и выхода из строя уплотнителей приводного вала.

Качество отделки также вызывает вопросы. Владельцы отмечают скрипящий пластик, неравномерные зазоры между кузовными панелями и дешёвые материалы салона.

Сравнение: "Москвич 3" и конкуренты

Параметр "Москвич 3" JAC JS4 (оригинал) Geely Coolray
Двигатель 1.6 л и 1.5T 1.6 л и 1.5T 1.5T
Качество отделки Скрипы, бюджетные материалы Схожий уровень Более высокий
Надёжность Случаи отказов узлов Аналогично Лучше по отзывам
Цена Ниже конкурентов Выше в Китае Дороже на рынке РФ
Поддержка Гарантия + сервис Китайский сервис Развитая дилерская сеть

Советы шаг за шагом: как минимизировать риски

  1. Перед покупкой внимательно проверяйте машину в автосалоне: обращайте внимание на зазоры кузова и качество пластика.

  2. Уточните условия гарантии, особенно на элементы подвески и двигатель.

  3. При эксплуатации на газомоторном топливе регулярно контролируйте состояние клапанов.

  4. Следите за состоянием ремня генератора и тормозных колодок — их ресурс может быть ниже ожидаемого.

  5. Для мультимедийной системы установите обновления прошивки у дилера.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: экономия на диагностике перед покупкой.
    Последствие: скрытые дефекты проявятся через несколько месяцев.
    Альтернатива: платная предпродажная диагностика в независимом сервисе.

  • Ошибка: заправка некачественным газом.
    Последствие: прогорание клапанов.
    Альтернатива: проверенные АГЗС и установка клапанных защитных систем.

  • Ошибка: откладывать замену колодок.
    Последствие: повреждение тормозных дисков.
    Альтернатива: использовать колодки известных брендов (ATE, Brembo).

Плюсы и минусы "Москвич 3"

Плюсы Минусы
Доступная цена Проблемы с отделкой
Известный бренд Скрипящий пластик
Современный дизайн Возможные поломки подвески
Гарантийное обслуживание Прогорание клапанов на газе
Наличие турбоверсии Слабая мультимедиа

А что если выбрать электрокар?

Интересно, что по популярности электромобили BYD и "Москвич" оказались на одном уровне. Электроверсии лишены проблем с клапанами и ремнями, но требуют развитой инфраструктуры зарядных станций. Если вы редко ездите на дальние расстояния, электрокар может стать более надёжной и экономичной альтернативой.

FAQ

Как выбрать между "Москвич 3" и Geely Coolray?
Coolray дороже, но обеспечивает лучшее качество отделки и более развитый сервис. "Москвич" подкупает ценой.

Сколько стоит "Москвич 3"?
Цена ниже 2 млн рублей, что делает его одним из самых доступных кроссоверов в своём сегменте.

Что лучше: бензиновая или газовая версия?
Бензиновая версия надёжнее. Газ экономичнее, но требует регулярного контроля клапанов.

Мифы и правда

  • Миф: "Москвич 3" — полностью российский автомобиль.
    Правда: это локализованный китайский JAC JS4.

  • Миф: установка ГБО всегда выгодна.
    Правда: при неправильной эксплуатации ремонт двигателя может перекрыть всю экономию.

  • Миф: бюджетный кроссовер не может быть современным.
    Правда: у "Москвича 3" есть мультимедиа с экраном, камеры кругового обзора и современные системы безопасности.

Исторический контекст

  • 1946 год — начало массового производства "Москвичей" в СССР.

  • 1991 год — прекращение выпуска после кризиса автопрома.

  • 2022 год — возрождение бренда на базе бывшего завода Renault.

  • 2023 год — запуск серийного выпуска "Москвич 3" и электромобилей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Средняя зарплата автоэлектриков достигла 181 тысячи рублей — данные за август сегодня в 3:25

Зарплаты рвут потолок: автоэлектрики стали новой элитой рынка труда

Зарплаты автоэлектриков растут, но условия работы и конкуренция сильно различаются в регионах. Узнайте, где выгоднее строить карьеру.

Читать полностью » В России с 1 марта 2026 года запретят такси на авто без локализации — под угрозой 200 тыс. водителей сегодня в 3:22

Такси после 1 марта 2026 года: кто останется на дороге, а кого вытолкнут новые правила

С 2026 года рынок такси ждут радикальные перемены: запрет на иномарки изменит тарифы, доступность поездок и возможности водителей.

Читать полностью » В России изменят порядок выплат по ОСАГО — проект разработал Российский союз автостраховщиков сегодня в 2:34

ОСАГО меняют по-тихому: владельцы старых авто получат то, чего раньше не было

В России готовятся новые правила ОСАГО: страховые выплаты изменятся, и у водителей появится дополнительная возможность защитить свои интересы.

Читать полностью » Электронные дверные ручки Tesla Model Y могут блокировать пассажиров — NHTSA сегодня в 2:05

Дети в опасности: Tesla Model Y может стать тюрьмой на колёсах

Электромобили Tesla Model Y 2021 столкнулись с проблемой заедания дверей, из-за которой пассажиры оказываются запертыми внутри, включая детей.

Читать полностью » Volkswagen вернёт кроссовер Touareg в электроварианте на платформе SSP — данные Automobilwoche сегодня в 1:20

Старый герой в новой игре: Volkswagen приготовил для Touareg неожиданное перерождение

Volkswagen возвращает легендарный Touareg в виде электрокара на новой платформе SSP с технологией от Rivian, меняя правила игры на рынке электромобилей.

Читать полностью » Подключение смартфона к магнитоле: автоспециалисты сравнили способы Bluetooth, USB и AUX сегодня в 1:11

Смартфон превращает старую магнитолу в мультимедийный центр — секрет, о котором мало кто знает

Хотите безопасно звонить за рулём и слушать музыку без проводов? Узнайте, какие способы подключения телефона к машине работают лучше всего.

Читать полностью » ЦОДД: количество погибших в авариях в Москве сократилось на 29% в 2025 году сегодня в 0:29

Там, где ждали хаос, пришёл порядок: почему аварий в Москве меньше, чем год назад

В Москве фиксируется значительное снижение числа ДТП и жертв. Разбираем причины, статистику и практические меры, которые помогают сделать дороги безопаснее.

Читать полностью » Российские импортёры приостановили заказы на автомобили свыше 160 л. с. из-за возможного изменения утильсбора сегодня в 0:19

Импортёры бьют тревогу: почему мощные автомобили исчезают с прилавков как снег летом

Российские импортеры приостанавливают прием заказов на мощные авто из-за возможного пересмотра утильсбора. Новые правила затронут большинство машин на рынке.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Как убрать запотевание стёкол в машине: рекомендации экспертов по автохимии
Дом

Производители техники рекомендуют регулярную чистку сифона и фильтра-ловушки
Технологии

Обновление Apple: в AirPods добавили остановку музыки при засыпании и пульт для камеры
Садоводство

Сидераты полезны только при раннем посеве и правильном севообороте
Красота и здоровье

Врач Ирина Баранова назвала продукты, которые сокращают жизнь и повышают риск болезней
Спорт и фитнес

Учёные проверили бустеры тестостерона и не нашли доказательств эффективности большинства компонентов
Садоводство

Эксперт Николай Лычев: в России погибло около миллиона гектаров зерновых из-за жары
Еда

Рецепт салата из огурцов и помидоров с болгарским перцем включает оливковое масло и лимонный сок
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet