Москва на экранах: Жора Крыжовников работает над созданием сериала о столице

Режиссер Жора Крыжовников поделился информацией о своем новом проекте - сериале, посвященном Москве, над которым он работает в настоящее время. Об этом он рассказал на пресс-конференции в рамках открытия Московской международной недели кино.
«Мы сейчас снимаем сериал, действие которого разворачивается в Москве. Я выступаю в нем в качестве режиссера, сценариста и продюсера», - отметил Крыжовников.
Московская международная неделя кино - новое мероприятие, которое впервые пройдет в столице с 23 по 28 августа.
По словам режиссера, российская киноиндустрия переживает период «невероятного бума», однако при этом ощущается нехватка специалистов всех уровней.
«У нас наблюдается острый дефицит кадров во всех сферах: костюмеров, гримеров, актеров - не хватает буквально всех. И все это происходит именно в Москве», - подчеркнул он.
Крыжовников считает, что на данный момент Москва является центром кинематографии. «Весь забюрократизированный процесс стал намного проще и легче. Все абсолютно дружелюбны. Чтобы снимать кино, необходимо приехать в Москву. При всем уважении к региональному и национальному кинематографу, сейчас все силы и средства сосредоточены именно здесь», - добавил режиссер.
В рамках Московской международной недели кино столицу посетят более 100 делегатов мировой киноиндустрии из более чем 40 стран.
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