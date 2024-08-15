Нехватка площадей в московских ТЦ: доля вакантных мест упала до уровня 2019 года

Доля свободных площадей в московских торговых центрах вернулась к уровню 2019 года. Эксперты отмечают, что в столице наблюдается нехватка доступных площадей, а текущее поглощение превышает показатели, зафиксированные до ухода международных брендов.

По данным IBC Real Estate, на конец июля 2024 года вакантные площади составили 8%, что на 4 процентных пункта меньше по сравнению с прошлым годом. Это сопоставимо с допандемийными показателями. В исследовании учитывались более 80 торговых центров с общей площадью в 4 миллиона квадратных метров, что составляет 60% качественных торговых площадей города.

Доля потенциально свободных площадей за год снизилась до 0,2%. В 2022 году, в период ухода международных компаний, эта доля составляла 11%. Негативное поглощение (-709 тыс. кв. м) в 2022 году сменилось положительными значениями в 2023 и 2024 годах, которые составили 574 тыс. кв. м и 461 тыс. кв. м соответственно.

Рынок быстро адаптировался, и новые игроки заняли освободившиеся ниши, что и способствовало снижению вакансий. Эксперты подчеркивают, что текущий уровень свободных площадей — минимальный за последние десять лет.

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