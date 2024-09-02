Стало известно имя главного подозреваемого в стрельбе на Патриарших прудах

После стрельбы в московском ресторане на Патриарших прудах задержан 33-летний уроженец Азербайджана, пишет телеграм-канал Shot со ссылкой на своего источника в правоохранительных органах.
Сообщается о задержании 33-летнего уроженец города Баку Дмитрия Х., зарегистрированного в Ленинском городском округе Подмосковья. У него дома при обыске нашли два травматических пистолета марок "Гроза" и "Хорхе", при этом последний не был зарегистрирован.
Источник утверждает, что задержанный мужчина женат и имеет детей.
Сообщается, что ранее Дмитрия подозревали в угоне автомобиля и экономических махинациях. Инцидент начался в ресторане "Аист", где мужчина поссорился с другими посетителями и начал стрелять в воздух. После этого он вместе с другими участниками конфликта уехал на автомобиле Lamborghini Urus.
Очевидцы утверждают, что было слышно минимум пять выстрелов. Правоохранительные органы оперативно прибыли на место происшествия и оцепили ресторан.
Прокуратура взяла расследование уголовного дела под свой контроль.
Фото: сайт ВМС США в Европе и Африке (Public Domain Mark)
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