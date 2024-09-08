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Собянин прокомментировал организацию выборов в Москве
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Мэр Москвы Собянин: выборы в столице прошли без сбоев

Собянин прокомментировал организацию выборов в Москве

Процесс выборов депутатов Московской городской думы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино прошел в нормальном режиме, без проблем. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об этом во время совещания с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым, где обсуждались промежуточные итоги единого дня голосования, пишет РИА Новости.

"Выборы прошли планово, без сбоев и организованно", — заявил мэр Москвы.

Выборы в Москве стартовали в пятницу, 6 сентября в 8 утра и завершились в воскресенье, 8 сентября, в 8 вечера. Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В этот период прошли досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино.

Фото: Freepik.com

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