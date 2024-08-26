В Москву возвращается купальный сезон, 26 числа ожидается аномальная жара

В понедельник, 26 августа, Управление МЧС России по Москве предупредило жителей столицы о значительном повышении температуры воздуха. Синоптики прогнозируют сильную жару в дневные часы, температура может подняться до +30 °C.

В связи с этим спасатели рекомендуют москвичам и гостям города соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать перегрева на солнце. В частности, они советуют носить одежду светлых тонов, использовать головные уборы и употреблять достаточное количество воды.

Также МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и запрета на использование открытого огня в период высокой пожарной опасности.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в выходные в Москве вернётся купальный сезон. Температура воды в городских водоёмах прогрелась до комфортных +21…+22 °C.

Также отмечается, что на Черноморском побережье температура воды достигает +27 °C, а в Калининградской области — +21 °C. В середине недели в этом регионе ожидается тёплая погода с дневными температурами в диапазоне +24…+28 °C.

Фото: Wikimedia Commons/ U. S. Department of State