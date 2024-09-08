Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.09.2024 : 89,8225
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.09.2024 : 99,7156
Перспективы рынка недвижимости в Москве: анализ изменений цен и спроса этой осенью
  1. Главная
  2. Недвижимость

Что ждёт рынок недвижимости в Москве осенью 2024 года: цены, спрос и предложения

Перспективы рынка недвижимости в Москве: анализ изменений цен и спроса этой осенью

Летом в Москве вторичный рынок жилья столкнулся со стагнацией цен из-за роста ипотечных ставок, которые стали неподъёмными, отмечают эксперты.

Согласно аналитике, средняя цена вторичных квартир в начале июня составляла 337,1 тыс. руб., но сейчас упала на 0,4%. В бюджетном сегменте наблюдается небольшое снижение, особенно в отношении двухкомнатных квартир.

Число сделок значительно сократилось, с потенциалом к росту, но владельцы не спешат снижать цены. Более 80% квартир остаются на рынке без изменений в стоимости. В то же время предложение постепенно увеличивается, однако этого недостаточно для стабилизации ситуации.

Ожидания до конца года остаются неопределёнными. Ключевыми факторами будут экономическая ситуация, процентная ставка и программы поддержки, поскольку доступная ипотека остается важной для роста спроса.

Фото: freepik

Мир

Президент Ирана хочет перенести столицу на юг страны

Президент Ирана хочет перенести столицу на юг страны

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что нынешний главный город республики Тегеран накопил проблемы, которые нереально разрешить без переноса столицы в другую локацию. По его оценке политика, столица исламской страны расположится в южных провинциях государства, сообщает ТАСС.

Читать полностью
Маск: корабль Starship полетит на Марс через пару лет

Маск: корабль Starship полетит на Марс через пару лет

Космический корабль Starship компании SpaceX полетит на Марс в непилотируемом формате через пару лет, анонсировал амбициозный проект миллиардер Илон Маск.

Читать полностью

Общество

Певица Монеточка* отменила концерт в Казахстане из-за угрозы депортации в РФ

Певица Монеточка* отменила концерт в Казахстане из-за угрозы депортации в РФ

Певица Монеточка* объяснила, что ей пришлось отменить концерт в Казахстане, так как в России на неё завели уголовное дело.

Читать полностью
Комик Гарик Харламов намекнул на беременность жены

Комик Гарик Харламов намекнул на беременность жены

Юморист Гарик Харламов дал повод для слухов о беременности жены, актрисы Катерины Ковальчук.

Читать полностью

Новости