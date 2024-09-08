Что ждёт рынок недвижимости в Москве осенью 2024 года: цены, спрос и предложения

Летом в Москве вторичный рынок жилья столкнулся со стагнацией цен из-за роста ипотечных ставок, которые стали неподъёмными, отмечают эксперты.
Согласно аналитике, средняя цена вторичных квартир в начале июня составляла 337,1 тыс. руб., но сейчас упала на 0,4%. В бюджетном сегменте наблюдается небольшое снижение, особенно в отношении двухкомнатных квартир.
Число сделок значительно сократилось, с потенциалом к росту, но владельцы не спешат снижать цены. Более 80% квартир остаются на рынке без изменений в стоимости. В то же время предложение постепенно увеличивается, однако этого недостаточно для стабилизации ситуации.
Ожидания до конца года остаются неопределёнными. Ключевыми факторами будут экономическая ситуация, процентная ставка и программы поддержки, поскольку доступная ипотека остается важной для роста спроса.
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