В центре Москвы было совершено похищение генерального директора российского представительства крупного европейского производителя технических газов.
Местонахождение гендиректора было установлено через три дня после похищения, в Брянске, в нескольких километрах от границы с Украиной.
56-летний глава компании SIAD Rus Стефано Гуидотти был похищен в пятницу утром на Садовой-Триумфальной улице в Москве. Около 8 часов утра его затолкали в BMW. Вечером того же дня родственники итальянца обратились в полицию.
Оперативники нашли машину в микрорайоне Новостройка города Брянск и задержали преступников — владельца BMW, 22-летнего Али З., Надира А. и Залумхана И. Итальянец не пострадал.
Теперь правоохранительные органы выясняют причины похищения и мотивы преступников, которые, по всей видимости, планировали вывезти итальянца в соседнюю страну.
Фото: defenseimagery. mil/Штабной сержант Эшли Морено(public domain)
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