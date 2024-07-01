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В Москве похитили крупного итальянского бизнесмена и увезли в сторону украинской границы
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  • Ситора Чаевская
  • Опубликована сегодня в 12:10

В Москве похитили крупного итальянского бизнесмена и увезли в сторону украинской границы

В центре Москвы было совершено похищение генерального директора российского представительства крупного европейского производителя технических газов.

Местонахождение гендиректора было установлено через три дня после похищения, в Брянске, в нескольких километрах от границы с Украиной.

56-летний глава компании SIAD Rus Стефано Гуидотти был похищен в пятницу утром на Садовой-Триумфальной улице в Москве. Около 8 часов утра его затолкали в BMW. Вечером того же дня родственники итальянца обратились в полицию.

Оперативники нашли машину в микрорайоне Новостройка города Брянск и задержали преступников — владельца BMW, 22-летнего Али З., Надира А. и Залумхана И. Итальянец не пострадал.

Теперь правоохранительные органы выясняют причины похищения и мотивы преступников, которые, по всей видимости, планировали вывезти итальянца в соседнюю страну.

Фото: defenseimagery. mil/Штабной сержант Эшли Морено(public domain)

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