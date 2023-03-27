Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.03.2023 : 76,5662
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.03.2023 : 82,2913
  1. Главная
  2. Происшествия
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 16:05

Жители Москвы наблюдали странное черное кольцо в небе над городом

В московском Строгино жители наблюдали странное черное кольцо, образовавшееся над жилым комплексом "Спутник". Об этом сообщает "Известия".

Как отмечают очевидцы, перед тем, как появилось кольцо, был слышен хлопок. В какой-то момент облако приобрело черты глаза.

Как отмечают эксперты, подобное явление можно наблюдать в результате резкого выхлопа дыма из трубы.

Мир

Global Times: размещение ядерного оружия в Белоруссии – это сигнал для США, что не следует вмешиваться в конфликт на Украине

На любую эскалацию Москва даст ответ

Читать полностью

Чехия предложила провести у себя встречу глав МИД стран НАТО в 2024 году

Чехия хочет активно участвовать в реализации и развитии политики стран Североатлантического альянса

Читать полностью

Общество

Единый день Рахманинова объединит 500 мероприятий

Некоторые из них пройдут за рубежом

Читать полностью

Концерт Ани Лорак, запланированный на апрель в Краснодаре, отменен

Причина - жители города не согласны с позицией артистки, касаемо специальной военной операции на Украине

Читать полностью

Новости