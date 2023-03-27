В московском Строгино жители наблюдали странное черное кольцо, образовавшееся над жилым комплексом "Спутник". Об этом сообщает "Известия".
Как отмечают очевидцы, перед тем, как появилось кольцо, был слышен хлопок. В какой-то момент облако приобрело черты глаза.
Как отмечают эксперты, подобное явление можно наблюдать в результате резкого выхлопа дыма из трубы.
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