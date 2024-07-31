В центральных областях России и Поволжье наблюдается рост заболеваемости лихорадкой Западного Нила. Эту вирусную инфекцию распространяют обыкновенные комары. Рассмотрим опасность этого заболевания и оценим, стоит ли поддаваться панике.
Инфекция приближается к столичному региону: в Рязанской области зарегистрировано три случая лихорадки Западного Нила (ЛЗН). Недавно также сообщалось о вспышке в Татарстане, где шестеро пациентов были госпитализированы, но в настоящее время их жизни ничто не угрожает.
Для России эта инфекция относительно нова — первый подтвержденный случай был зафиксирован в 1999 году. С того времени в различных регионах возникали спорадические очаги заболевания. Наиболее масштабная вспышка произошла в 2010 году в Волгоградской области, где заразились более 400 человек.
Впервые вирус был обнаружен в 1937 году у женщины в районе Западного Нила. Наиболее часто инфекция встречается среди жителей Африки, Ближнего Востока и Северной Америки, где болезнь укоренилась за последние полвека. Несколько вспышек также было зарегистрировано в Европе.
Согласно данным ВОЗ, 80% инфицированных не испытывают никаких симптомов. У каждого пятого развивается лихорадка, сопровождающаяся повышением температуры, головной болью, ломотой, рвотой, диареей или сыпью. Большинство пациентов полностью выздоравливают через несколько дней, хотя слабость может сохраняться в течение нескольких недель.
Однако вирус может вызвать и так называемую тяжелую болезнь Западного Нила — менингоэнцефалит, поражающий центральную нервную систему. Этим недугом страдает примерно один из 150 инфицированных. В некоторых группах риска этот показатель выше: например, среди пожилых людей — один из 50. Люди с онкологическими заболеваниями также находятся в зоне повышенного риска.
Фото: From Wikimedia Commons/ Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Прощание с главой политбюро группировки ХАМАС Исмаилом Ханией пройдёт в Тегеране
В иранской столице планируется проведение траурной церемонии в память о погибшем руководителе политического крыла ХАМАС Исмаиле Хание. Об этом сообщило информационное агентство "Тасним" в среду.
AMD увеличил свою чистую квартальную прибыль в 10 раз
Во втором квартале 2024 года компания AMD, специализирующаяся на производстве микрочипов, продемонстрировала впечатляющий рост финансовых показателей. Чистая прибыль корпорации увеличилась практически в десятикратном размере, а выручка возросла на 9%.
Вместе матери компенсацию за гибель солдата СВО выплатили покинувшему семью отцу
История о матери погибшего солдата, которая оспаривает право бывшего мужа на получение денежной компенсации после смерти сына, вызвала резонанс в суде. Женщина утверждает, что отец не участвовал в воспитании ребенка и не заслуживает выплат.
Суд принял иск о расторжении брака основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук
Московский Савеловский районный суд зарегистрировал исковое заявление от создательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком. Информация об этом появилась в судебных документах 30 июля, что привлекло внимание издания "Ведомости".