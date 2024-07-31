В центральных областях России и Поволжье наблюдается рост заболеваемости лихорадкой Западного Нила. Эту вирусную инфекцию распространяют обыкновенные комары. Рассмотрим опасность этого заболевания и оценим, стоит ли поддаваться панике.

Инфекция приближается к столичному региону: в Рязанской области зарегистрировано три случая лихорадки Западного Нила (ЛЗН). Недавно также сообщалось о вспышке в Татарстане, где шестеро пациентов были госпитализированы, но в настоящее время их жизни ничто не угрожает.

Для России эта инфекция относительно нова — первый подтвержденный случай был зафиксирован в 1999 году. С того времени в различных регионах возникали спорадические очаги заболевания. Наиболее масштабная вспышка произошла в 2010 году в Волгоградской области, где заразились более 400 человек.

Впервые вирус был обнаружен в 1937 году у женщины в районе Западного Нила. Наиболее часто инфекция встречается среди жителей Африки, Ближнего Востока и Северной Америки, где болезнь укоренилась за последние полвека. Несколько вспышек также было зарегистрировано в Европе.

Согласно данным ВОЗ, 80% инфицированных не испытывают никаких симптомов. У каждого пятого развивается лихорадка, сопровождающаяся повышением температуры, головной болью, ломотой, рвотой, диареей или сыпью. Большинство пациентов полностью выздоравливают через несколько дней, хотя слабость может сохраняться в течение нескольких недель.

Однако вирус может вызвать и так называемую тяжелую болезнь Западного Нила — менингоэнцефалит, поражающий центральную нервную систему. Этим недугом страдает примерно один из 150 инфицированных. В некоторых группах риска этот показатель выше: например, среди пожилых людей — один из 50. Люди с онкологическими заболеваниями также находятся в зоне повышенного риска.

Фото: From Wikimedia Commons/ Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы