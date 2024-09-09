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Baza: в Москве владелец жилья подглядывал за квартирантками через камеры
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В Москве девушки нашли камеру в ванной, которую установил хозяин жилья

Baza: в Москве владелец жилья подглядывал за квартирантками через камеры

В Москве две девушки, арендовавшие часть жилплощади в трёхкомнатной квартире, обнаружили скрытые видеокамеры. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Согласно информации издания, арендаторши занимали две комнаты в квартире на улице Народного Ополчения, в третьей комнате проживал 46-летний хозяин. В начале сентября одной из девушек приглянулся странный шнур в ванной, который выходил из потолка. Следуя за шнуром, она обнаружила скрытую камеру среди средств для ухода. Девушка незамедлительно вызвала полицию.

Прибывшие полицейские осмотрели квартиру и обнаружили еще пять видеокамер. В телефоне нарушителя нашли множество фотографий соседок. Видео с камер транслировалось на телефон москвича, а также на его компьютер и даже телевизор.

По данному факту в правоохранительных органах проводится проверка.

Фото: Freepik.com

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