Baza: в Москве мужчина залез на подоконник и начал тыкать палкой в 12-летнюю девочку

Мужчина наблюдал за 12-летней девочкой, смотря через окно квартиры, и просил ее снять одежду в Москве. Об этом в среду, четвертого сентября, сообщил телеграм-канал Baza.
Как указано в сообщении, все произошло ранним утром первого сентября. Девочка рассказала, что во сне почувствовала странные прикосновения. Открыв глаза, школьница увидела, что незнакомец смотрит на нее через окно. При этом человек азиатской внешности просунул длинную палку в форточку окна и тыкал ею в руку ребенка. Увидев, что его заметили, незнакомец бросил палку в комнату и убежал.
Спустя некоторое время злодей вернулся и потребовал от девочки вернуть ему палку. Пятиклассница завернулась в одеяло и отдала незнакомцу предмет, после чего вернулась в кровать. Однако подозреваемый не остановился и стал требовать, чтобы она разделась. Кроме того, по словам девочки, мужчина показал ей свои гениталии.
Утром школьница рассказала обо всем матери. Женщина сразу обратилась в полицию.
Фото: commons.wikimedia.org/ Maxime Amoudruz
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