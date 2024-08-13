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Собянин: Москва, в любое время суток, безопаснее Парижа
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В любое время суток: Собянин заявил, что в любом районе Москвы безопаснее, чем в Париже

Собянин: Москва, в любое время суток, безопаснее Парижа

Градоначальник Москвы Сергей Собянин высказал мнение, что прогулки по любому району столицы в любое время суток значительно безопаснее, чем по центральной части Парижа.

Он отметил, что во Франции распространено мнение о России как о месте с высоким уровнем преступности, в то время как во Франции якобы все благополучно. Однако, по его словам, реальность такова, что даже в центре Парижа после 19:00 небезопасно находиться на улице. В Москве же, по утверждению Собянина, можно свободно гулять круглосуточно в любом районе.

Это заявление было сделано мэром во время встречи с участниками проекта "Служение" в рамках форума "Территория смыслов".

Сергей Собянин подчеркнул, что обеспечение безопасности - один из ключевых приоритетов для государства, и особенно для столицы. Он отметил снижение количества угонов автомобилей, смертности в дорожно-транспортных происшествиях, а также преступлений, связанных с насилием, таких как квартирные кражи, грабежи и убийства.

Кроме того, мэр сообщил, что за последние три года благодаря использованию биометрических технологий было задержано свыше 8 тысяч человек, находившихся в федеральном розыске.

Фото: kremlin.ru/Администрация Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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