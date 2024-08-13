В любое время суток: Собянин заявил, что в любом районе Москвы безопаснее, чем в Париже

Градоначальник Москвы Сергей Собянин высказал мнение, что прогулки по любому району столицы в любое время суток значительно безопаснее, чем по центральной части Парижа.
Он отметил, что во Франции распространено мнение о России как о месте с высоким уровнем преступности, в то время как во Франции якобы все благополучно. Однако, по его словам, реальность такова, что даже в центре Парижа после 19:00 небезопасно находиться на улице. В Москве же, по утверждению Собянина, можно свободно гулять круглосуточно в любом районе.
Это заявление было сделано мэром во время встречи с участниками проекта "Служение" в рамках форума "Территория смыслов".
Сергей Собянин подчеркнул, что обеспечение безопасности - один из ключевых приоритетов для государства, и особенно для столицы. Он отметил снижение количества угонов автомобилей, смертности в дорожно-транспортных происшествиях, а также преступлений, связанных с насилием, таких как квартирные кражи, грабежи и убийства.
Кроме того, мэр сообщил, что за последние три года благодаря использованию биометрических технологий было задержано свыше 8 тысяч человек, находившихся в федеральном розыске.
Фото: kremlin.ru/Администрация Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Профсоюз UAW в США за запугивание рабочих подал иск против Маска и Трампа
Профсоюз работников автомобильной, аэрокосмической и сельхозпромышленности Штатов UAW подал иск против Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска, обвинив их в "запугивании рабочих". Об этом сказано в официальном решении на сайте организации.
Pump.fun заработала $28,7 млн за месяц благодаря росту интереса к мемкоинам на Solana
Платформа Pump. fun, специализирующаяся на создании мемкоинов на блокчейне Solana, за месяц заработала более $28, 7 млн, что свидетельствует о росте интереса среди криптопользователей к "игровым" токенам, согласно информации от Cointelegraph.
Наталья Подольская показала своих сыновей и дочерей сестры на одном фото
Певица Наталья Подольская собрала вместе своих сыновей и дочерей от сестры-близняшки Юлианы Подольской.
"День Индии" пройдет в парке "Острова Мечты" в Москве 15 августа
Фестиваль, посвященный культуре Индии, запланирован на 15 августа и пройдет в Москве в парке "Острова Мечты". Это событие, названное "День Индии", начнется с торжественной церемонии открытия, о чем рассказали организаторы.