Как обойти запрет на строительство микроквартир: застройщики нашли лазейку

Застройщики в Москве нашли способ обойти запрет на строительство малометражных квартир. Основатель агентства недвижимости Ageeva Real Estate Татьяна Агеева рассказала изданию "Взгляд" о том, как девелоперы используют эту лазейку.
Эксперт отмечает, что новые правила не распространяются на апартаменты, так как этот тип недвижимости не считается жилым фондом.
По мнению Агеевой, девелоперы будут продолжать фокусироваться на малогабаритных объектах, что приведет к увеличению числа апарт-комплексов на рынке.
Важно отметить, что в апартаментах нельзя прописаться, а требования к инфраструктуре для таких объектов значительно ниже.
Фото: commons.wikimedia.org/Dely25897(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
На Украине известно о 800 тысячах граждан, ушедших в "подполье" после мобилизации
Продолжающаяся мобилизация на Украине приводит к серьезным проблемам для местных компаний, которые теряют значительную часть своих сотрудников. По информации главы комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрия Наталухи, около 800 тысяч мужчин вынуждены были уйти в тень, чтобы избежать призыва. Они меняют место жительства и ищут работу с оплатой наличными, чтобы не попасть в поле зрения военкоматов.
Из-за ранений и смертей во время митингов в Бангладеш, власти ввели комендантский час
В Бангладеш в результате массовых протестов, вспыхнувших 4 августа, погибли по меньшей мере 32 человека, десятки получили ранения. В связи с обострением ситуации Министерство внутренних дел страны объявило о введении бессрочного комендантского часа на всей территории Бангладеш, начиная с 18:00 по местному времени.
Уэсли Снайпс спустя 19 лет вернулся во вселенную Marvel
62-летний американский актёр Уэсли Снайпс, звезда франшизы "Блэйд" (1998-2004), после долгого перерыва вернулся к роли супергероя в фильме "Дэдпул и Росомаха". По данным Variety, после выхода киноленты актёр побил сразу два рекорда Книги Гиннесса.
Лера Кудрявцева раскритиковала интервью Артемия Лебедева: "Дудь* — всё"
Телеведущая Лера Кудрявцева объяснила, чем ей не понравилось новое интервью Юрия Дудя* с дизайнером Артемием Лебедевым.