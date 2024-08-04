Как обойти запрет на строительство микроквартир: застройщики нашли лазейку

Застройщики в Москве нашли способ обойти запрет на строительство малометражных квартир. Основатель агентства недвижимости Ageeva Real Estate Татьяна Агеева рассказала изданию "Взгляд" о том, как девелоперы используют эту лазейку.

Эксперт отмечает, что новые правила не распространяются на апартаменты, так как этот тип недвижимости не считается жилым фондом.

По мнению Агеевой, девелоперы будут продолжать фокусироваться на малогабаритных объектах, что приведет к увеличению числа апарт-комплексов на рынке.

Важно отметить, что в апартаментах нельзя прописаться, а требования к инфраструктуре для таких объектов значительно ниже.

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