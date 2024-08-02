"Антисанитарные условия": суд запретил жителю Москвы держать в квартире 30 кошек

Бутырский суд удовлетворил иск прокуратуры и запретил жителю столицы содержать в квартире 30 кошек. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Отмечается, что решение было принято "в интересах жителей дома, расположенного на Алтуфьевском шоссе. В суде подчеркнули, что владелец кошек безответственно относится к содержанию кошек и нарушает санитарные нормы в жилище: согласно взятым в квартиер пробам воздуха, содержание аммиака в 9 раз превышает норму. Из-за этого в подъезде и других помещениях общего пользования стоит неприятный запах.

В прокуратуре рассказали, что кошки живут в тесной прихожей, где нет дневного света, плохо питаются и не получают должного медицинского ухода, в том числе прививок.

Ответчика обязали привести квартиру в надлежащее санитарное состояние. На контакт с соседями и властями он не идёт.

Фото: Freepik.